Windows'ta ekran nasıl ikiye bölünür? Windows'ta ekranı ikiye bölme

Aynı anda birden fazla program ile çalışan kullanıcılar için Windows işletim sistemindeki ekran bölme özelliği oldukça pratik yollardan biridir. Aynı anda birkaç işlemi halletmek isteyen kullanıcılar ekran bölme işleminin nasıl yapılacağı merak edilmektedir. Peki, Windows'ta ekran nasıl ikiye bölünür?

Windows'ta ekran nasıl ikiye bölünür? Windows'ta ekranı ikiye bölme
Bilgisayarda aynı anda birden fazla programla çalışan kullanıcılar için ekranı ikiye bölerek çalışmak hayat kurtaran yöntemlerden biridir. Bilhassa birden fazla belge üzerinde çalışılması gerektiği durumlarda ekranı daha verimli bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Bazı kullanıcılar bunun için genellikle ikinci bir monitör kullanır. Bu sayede çalışma alanı genişler ve programlar arasında rahatça geçiş yapılabilir. Fakat her kullanıcının bu imkana sahip olması mümkün olmayabilir. Bu noktada Windows işletim sisteminin içerisinde bulunan bir özellik devreye girmektedir. Bu özellik sayesinde Windows ekranını ikiye bölünerek iki farklı program aynı anda kullanılabilir. Bu özelliğin nasıl çalışacağını bilmeyen kullanıcılar Windows’ta ekranı ikiye bölme adımlarını merak ederler.

Windows'ta ekran nasıl ikiye bölünür?

Windows’ta ekranı ikiye bölme işlemi için iki farklı yöntem kullanılabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

1. Pencereyi kenara sürükleyerek ekranı ikiye bölme

  • Windows’ta ekranı ikiye bölmenin en kolay yollarından biri açık olan pencereleri ekranın iki farklı kenarına doğru sürüklemektir.
  • Bunun için ilk olarak çalışmak istediğiniz pencereyi açın.
  • Pencerenin en üst kısmını (başlık çubuğunu) fareyle tutun.
  • Ardından pencereyi ekranın sol ya da sağ kenarına sürükleyin.
  • Pencere kenara ulaştığında otomatik olarak ekranın yarısını kaplayacak şekilde yerleşecektir.
  • Diğer uygulamayı da aynı şekilde sürükleyerek ekranın boş kalan diğer yarısına yerleştirin.
  • Bu şekilde ekranınızı iki uygulama arasında hızlıca bölebilir ve her ikisini de aynı anda kullanabilirsiniz.

2. Görev görünümü ile farklı masaüstleri kullanma

  • Windows’taki "Görev Görünümü" özelliği sayesinde birden fazla masaüstü oluşturarak uygulamalarınızı daha düzenli bir şekilde yönetebilirsiniz.
  • Görev çubuğundaki “Görev Görünümü” simgesine tıklayın.
  • Açılan ekranın sağ alt köşesinde yer alan “Yeni Masaüstü” seçeneğine tıklayın.
  • Yeni masaüstü oluşturduğunuzda dilediğiniz uygulamaları bu masaüstüne taşıyabilirsiniz.
  • Her masaüstünde ekranı ikiye bölebilir veya uygulamaları farklı yerleştirme seçenekleriyle düzenleyebilirsiniz.

Bu yöntemler sayesinde Windows ekranı hem daha düzenli hem de daha verimli bir şekilde kullanılabilmektedir.

