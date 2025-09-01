Windows'ta RAM kullanımını azaltmanın yolları nelerdir? Windows RAM kullanımını azaltma yöntemleri

Bilgisayarlar, diğer cihazlardaki tüm geliştirmelere karşın halen dijital dünyanın en önemli elektronik cihazlarıdır. Donanımsal olarak en zengin yelpazedeki ekipmanlar bilgisayarlarda mevcuttur. Üreticiler için de hem donanım hem de ekipmanların, üretilen uygulamalar ile entegrasyonu son derece mühimdir. Kullanıcı beklentisi tarafına maksimal verimi sağlamak gereklidir.

Uygulamalarda yapay zeka desteğinin kullanılması, kullanıcı deneyimini başka bir boyuta taşırken veri boyutunu da büyük ölçeklerde arttırıyor. Bu da uygulamanın cihazlardaki donanımsal aksamların etkilenmesi anlamına geliyor. Bilgisayarlarda uygulama verilerine yönelik aksamlardan olan RAM üzerindeki yük de kontrol edilmediği takdirde performans düşmelerine sebep olabiliyor. Bu sebeple kullanıcıların RAM kullanımını kontrol etmeleri gerekiyor.

Windows'ta RAM kullanımını azaltmanın yolları nelerdir?

RAM üzerindeki yük, genel olarak uygulama verilerinin kullanımı ile alakalıdır. Bu sebeple RAM kullanımını azaltmanın önceliği uygulamaların veri tüketimini azaltmaktır.

Windows RAM kullanımını azaltma yöntemleri

1. İhtiyaç duyulmayan uygulamaları ve Windows hizmetlerini kapatın

Bazı uygulamalar gereksiz zamanlarda da otomatik şekilde çalışabilir. Hatta başlangıç programları pop-up gibi aniden açılabilir. Görev Yöneticisini açarak (Ctrl + Shift + Esc kombinasyonu ile hızlı açabilirsiniz) RAM kullanımını kontrol edin ve gereksiz uygulamaları kapatın. Ayrıca otomatik başlayan uygulamaların izinlerini açıktan kapalıya çevirin.

2. Görsel efektleri ve animasyonları azaltın

Bilgisayar ayarlarından denetim masası klasörüne girin, sistem ve güvenlik sekmesinden "sistem" seçeneğine dokunun ve gelişmiş sistem ayarlarına giriş yapın. Buradan performans ayarlarını "en iyi performans için ayarla" seçeneğini seçin. Pencere geçişlerinde geçiş efektleri ve animasyonlar kapanır ve gereksiz yükler engellenir.

3. Tarayıcı kullanımını kontrol edin

Tarayıcılar özellikle arka planda fazlaca veri ve enerji tüketir. Kullanmadığınız açık sekmeleri kapatmak doğru bir tercihtir. Ayrıca tarayıcıda kullandığınız eklentilerin tasarrufu yüksek olanlar seçilmelidir. Anlık olarak kullandığınız uzantıları diğer zamanlarda devre dışı bırakmayı unutmayın. Bütün verilerinizi ortak kullanan tarayıcılar daha fazla enerji tüketir. Bu sebeple alternatif tarayıcıları tercih edebilirsiniz.

4. Arka plan uygulamalarını kısıtlayın

Bilgisayarınızın ayarlar kısmından gizlilik sekmesine girin ve arka plan uygulamalarından "gerekli olmayan uygulamaların arka planda çalışmasını kapat" seçeneğini işaretleyin. Özellikle üçüncü parti uygulamaları arka planda yoğun veri tüketir.

5. Bellek temizleme ve yönetim aygıtlarını kullanın

“RAMMap” veya “Wise Memory Optimizer” gibi aygıtları cihazınızda kurarak RAM üzerindeki yükü analiz edebilirsiniz. Burada yazılımsal bir sebepten alan işgal eden ögeleri silerek kullanılmayan RAM alanını boşaltabilirsiniz.

6. Düzenli sistem bakımı ve güncellemeler yapın

Zararlı ve kötücül amaçlı yazılımlar RAM'inizi yoğun şekilde kullanır. Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan bit madenciliği amaçlı trojanlara karşı çok dikkatli olmalısınız. Düzenli olarak virüs taraması yaptırmayı unutmayın.

Uygulama ve sistem güncellemesine özen göstermelisiniz. Eski sürümler ile mevcut uygulamalara girmek yazılımsal sorunlara yol açabileceği için RAM üzerindeki yükü arttırabilir.