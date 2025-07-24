X hesabı nasıl güvende tutulur? X hesap güvenliği

Daha önce ilk kez 2006 yılında hizmete açılan Twitter adı ile kullanılan platform 2023'ün Ağustos ayından bu yana X adı ile hizmet vermektedir. Kullanım amacı aynı olan X platformu güncellenen içeriği, tasarımı ve eklenen yeni özellikleri ile popülerliğini yeni görünümü ve içeriği ile de korumaktadır.

X uygulaması, dünya genelinde çok kullanılan, birçok kullanıcısı bulunan; çeşitli güncel haberlere,en popüler konulara, açılan etiketlere yer veren ve bir anlamda gündemi belirleyen bir özelliğe sahiptir. Daha önceki adı ile de son derece popüler olan bu platform, kullanıcı sayısının ve çeşitli özeliklerin her geçen gün biraz daha artması ile siber korsanların da gözdesi olmaktadır.

Çeşitli yazılı ve görsel içeriklerin, gönderilerin paylaşılabildiği X platformu, başka kullanıcıların da bu paylaşımları yeniden paylaşmasına ya da yanıt vermesine de olanak tanımaktadır. Kullanıcılarının ücretsiz olarak yararlanabildiği X platformu özelliklerinden bazıları şunlardır:

Kullanıcılar ücretsiz olarak sahip olabildikleri X platformu üzerinden yazı paylaşabilmektedir.

Tüm kullanıcılar engellenmedikleri sürece birbirlerini takip edebilmektedir.

Çeşitli etiketler kullanılarak popüler olan ya da olmayan konular ile ilgili paylaşımlar yapılabilmektedir.

Takip edilen hesaplardan yapılan gönderimler takip eden kişiye anında bildirim olarak iletildiği için kullanıcılar takip ettikleri hesapların hareketlerini anında görebilir.

Çeşitli hareketli görüntüler, fotoğraflar ya da videolar ile kullanıcılar içeriklerini ve gönderilerini daha ilgi çekici hale getirebilmektedir.

X platformu kullanıcıları beğendikleri ve paylaşmak istedikleri gönderileri tekrar iletebilir ya da beğenebilir.

Kullanıcılar birbirlerini takip ettikleri sürece özel mesaj kısmından mesajlaşma yapabilir.

Çok geniş bir kullanım alanına ve kullanıcı tabanına sahip olan X platformu, dünyanın dört bir yanından kişiler arasında bağlantı kurulabilmesini sağlayan özel bir platformdur. Bu kadar özelliğine rağmen ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Ancak bu platformdaki yoğunluk aynı zamanda çeşitli güvenlik açıklarına da neden olabilmektedir. Özellikle çok fazla sayıda takipçisi olan hesapların çalınma riski daha fazla olabilmektedir. Çeşitli geliştirmeler ve platforma eklenen özelikler ile güvenliği sağlayabilmek mümkün olmaktadır.

X hesabı nasıl güvende tutulur?

X platformunda mevcut hesabının güvenliğini sağlamak isteyen kişilerin uygulayabileceği bazı adımlar bulunmaktadır. Şu önerileri ve uygulamaları kullanarak X platformunda açılan bir hesabı koruyabilmek mümkündür: