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X'te DM problemi! Mesajlaşmayı mümkün kılan özellik saatlerdir çalışmıyor... "Lütfen düzelt"

Dünya genelinde birçok kullanıcı Direkt Mesajların (DM) X (eski adıyla Twitter) üzerinde çalışmadığını bildiriyor. Kullanıcılardan bazıları mesajları alamamaktan şikayet ederken, bazıları da mesaj alsa bile mesaj bildiriminin düşmediğini söylüyor. Bazı kullanıcılar ise konuyu sosyal medyaya taşıdı. Bir kullanıcı da Elon Musk'a seslenerek, "Lütfen uygulamayı düzelt, mesajları veya DM'leri bile açamıyorum, bu korkunç" ifadelerini kullandı.

X'te DM problemi! Mesajlaşmayı mümkün kılan özellik saatlerdir çalışmıyor... "Lütfen düzelt"
Enes Çırtlık

X kullanıcıları Direkt Mesajların (DM'ler) çalışmadığını bildiriyor. Kullanıcı bildirimlerine göre, kullanıcılardan bazıları mesajları alamadığını söylerken, bazıları da bir mesaj alsa bile mesaj bildiriminin düşmediğini söylüyor.

X DM SORUNU SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEME GELDİ

DM özelliğinde saatlerdir sorun yaşanması sosyal medyada da çokça konuşuldu. Kullanıcılar, X'te mesajlaşmayı mümkün kılan özellik hakkında çeşitli sosyal medya gönderileri paylaşırken, birçok kişi de doğrudan Elon Musk'a seslendi.

"BU KORKUNÇ"

Bir kişi “Elon Musk, lütfen uygulamayı düzelt, DM'leri ya da mesajları bile açamıyorum, bu korkunç” ifadelerini kullanırken, bir başkası "DM'lerde bildirim var ama okunmamış mesaj göstermiyor" dedi.

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Başka bir kullanıcı ise "Mesajlarının yüklenmesinde sorun yaşayan başka biri var mı? Onları PC'de ya da Android'de göremiyorum."

X'TEKİ DM SORUNU 'XCHAT' DEDİKODUSUNU AKLA GETİRDİ

Daha önce X'teki DM özelliğinin XChat olarak değişeceği iddia edilmişti. Yaşanan problem bu iddiayı akıllara getirdi.

Sorun son yaptığımız denemelere göre hâlâ devam ediyor gibi görülse de kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk X Platformu
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