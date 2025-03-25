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X'te hassas içerik nedir, nasıl açılır? X'te hassas içerik açma iPhone ve Android

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.03.2025 20:47
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X’te mizahtan ekonomiye, yetişkinlere yönelik paylaşımlardan eğitime kadar birçok farklı konuda içerik sunan hesap bulunmaktadır. Platformda şiddetin olduğu, insanları olumsuz etkileyen kullanıcılar engellenirken, bazı paylaşımların ise kontrollü bir şekilde görüntülenmesine izin verilmektedir. X platformunda hesabı olan kullanıcılar bir noktada hassas içerik kavramı karşılaşmaktadır. Peki, X'te hassas içerik nedir, nasıl açılır?

X'te hassas içerik nedir, nasıl açılır? X'te hassas içerik açma iPhone ve Android

X, milyonlarca kişinin kullandığı popüler sosyal medya platformlarından biri olarak öne çıkar. Bazı kullanıcılar sadece fikirlerini belirtirken, bazıları ise hassas içerikler de paylaşabilmektedir. X platformu bu tür paylaşımları kontrol altına alabilmek için hassas içerik ayarları sunar. Platform, kullanıcıyı söz konusu içeriği görmeyi manuel olarak kabul edene kadar fotoğrafı veya videoyu engelleyebilmektedir. Bu tür içerikleri görmek isteyen kişiler, ara sıra bu uyarıyı görmeyi rahatsız edici bulmasa da her seferinde bununla karşılaşmayı rahatsız edici bulmaktadır. Bu noktada X'te hassas içerik nasıl görüntülenir sorusunun yanıtı merak edilir.

X'te hassas içerik nedir?

Hassas içerik ve paylaşımlar, toplumda yer alan herhangi bir insana yönelik cinsiyet, ırk, din, dil, yaşam tarzı, cinsel yönelim gibi konularda ayrıştırıcı potansiyele sahip paylaşımlar olarak tanımlanabilir. Bu tür içerikler başta olmak üzere müstehcenlik içeren içerikler de bazı kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulunabilir. X platformu, hassas içerikleri düzenlemek için birtakım ayarlar sunar. Kullanıcılar bu ayarları tercihlerine yönelik düzenleyebilir ve istedikleri içeriklere erişebilirler.

X'te hassas içerik nasıl açılır?

X platformuna bilgisayar ortamında giriş yapıldığında hassas içeriği açmak için ilk olarak profil fotoğrafı bölümüne tıklanır ve açılan bölümden 'Ayarlar ve Gizlilik' seçeneğine tıklanır. Sol bölümde bulunan seçenekler arasında 'Veri ve İzinler' kısmına tıklandıktan sonra 'Hassas İçerik' bölümüne girilir. Bu seçeneğe izin verildiğinde hassas içerikler otomatik olarak görüntülenebilir.

X'te hassas içerik açma iPhone için App Store’da mevcut olan X uygulamasında herhangi bir hassas içerik ayarı bulunmamaktadır. Hassas içeriklerini açmak isteyen iOS kullanıcılarının cihazlarının tarayıcılarından X platformuna giriş yapmaları gerekmektedir.

X'te hassas içerik açma Android adımları şu şekildedir:

  • X uygulamasına giriş yaptıktan sonra uygulamanın sol üst kısmında yer alan profil simgesine tıklanır.
  • Ayarlar ve Gizlilik bölümüne tıkladıktan sonra, Gizlilik ve Güvenlik sekmesine girilir.
  • Twitter etkinliğin” adı altında bulunan “Gördüğün içerik” seçeneği seçilir.

  • Bu noktada “Hassas içeriğe sahip olabilecek medyayı göster” butonuna tıklanır ve hassas içerik ayarları açılmış olur.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter X Platformu
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