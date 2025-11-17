HABER

X’te yeni dönem: Gerçek kimlik şeffaflaşıyor! Konum manipülasyonu ve bot hesaplar deşifre edilecek

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya platformu X’te “Gerçek Kullanıcı, Gerçek Kimlik, Gerçek Etkileşim” dönemine geçiş sürecinin başladığını açıklayarak, kimlik gizleme, bot ağları ve sahte konum manipülasyonlarının tamamen ortaya çıkarılacağı yeni şeffaflık modülünün test edildiğini duyurdu. Değirmenci "X, bu yenilikle birlikte dijital güvenlik ve şeffaflık standartlarını da yeniden tanımlayan bir platform olma yolunda kritik bir adım atıyor" dedi.

Devrim Karadağ

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya platformu X’in güvenlik ve doğrulama standartlarını kökten değiştirecek yeni hamlesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Değirmenci, Elon Musk’ın daha önce sinyalini verdiği “gerçek menşe tespiti” uygulamasının test aşamasına geçtiğini belirterek, “Maskeli, fake ve bot hesapların kimliği artık gizlenemeyecek” dedi.

Yeni sistem, kullanıcı profillerine yalnızca konum etiketi eklemekle kalmayacak; hesapların gerçek kimlik altyapısını detaylandıran bir dijital güvenlik modülünü aktif hale getirecek.

YENİ ‘DETAY BUTONU’ HESABIN TÜM GEÇMİŞİNİ GÖRÜNÜR KILACAK

Testlerin X yöneticilerinin hesaplarında başladığını belirten Değirmenci, profil ekranına eklenen “detay” bölümünün şu bilgileri açıkça gösterdiğini aktardı:

Hesabın oluşturulma tarihi

Kayıtlı olduğu ülke/bölge

Onaylı hesap durumu

İlişkili hesaplar

Kullanıcı adının kaç kez değiştirildiği

Uygulamanın hangi ülkenin App Store/Google Play mağazasından indirildiği

Bu şeffaflık, yıllardır tartışma konusu olan kimlik manipülasyonu ve sahte konum gösterme taktiklerine doğrudan darbe niteliği taşıyor.

KONUM MANİPÜLASYONUNA NET ÇÖZÜM

Yeni sistemle birlikte kullanıcı profilinde “ABD” yazsa bile, uygulamayı Türkiye mağazasından indirip giriş yaptıysa bu gerçek bilgide açıkça görülebilecek.

Bu yenilik;

VPN kullanarak farklı ülke gösteren,

Yurt dışı kaynaklı propaganda yürüten,

Organize trol ve bot ağları oluşturan,

Kimlik saklama amacıyla kullanıcı adı ve konum değiştiren hesapları doğrudan tespit etmeyi mümkün kılıyor.

BOT AĞLARI VE SAHTE ETKİLEŞİMLER ÇÖZÜLECEK

Değirmenci, X’in bu hamlesinin yalnızca bir güvenlik güncellemesi değil, sosyal medya ekosistemini kökten dönüştürecek bir adım olduğunu belirtiyor.

Geçmişte sosyal medya platformlarında sıklıkla karşılaşılan;

kirli bilgi kampanyaları,

terör propagandaları,

devletlere yönelik psikolojik operasyonlar,

finans dolandırıcılıkları,

sahte toplumsal hareket görüntüsü oluşturan bot saldırıları

bu şeffaflık modülüyle büyük oranda etkisiz hâle getirilecek.

YENİ SİSTEMLE NE DEĞİŞECEK?

X’in hayata geçirmeye hazırlandığı bu uygulamayla:

Hesap geçmişi tamamen şeffaflaşıyor.

Konum manipülasyonu tespit edilebilir hale geliyor.

İlişkili hesap ağı açıkça görüntüleniyor.

Kullanıcı adı değiştirerek kimlik saklama devri kapanıyor.

Bu sayede uluslararası manipülasyon girişimleri daha hızlı tespit edilecek, sahte etkileşim üreten bot ağları çözülecek ve dijital kamusal alandaki bilgi kirliliği önemli ölçüde azaltılabilecek.

***İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'nin konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle;

