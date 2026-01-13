HABER

X (Twitter) çöktü mü? 13 Ocak: X neden açılmıyor, neden akış yenilenmiyor?

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) kullanıcılar erişim sorunları yaşıyor. Ana sayfada "akış yenilenmiyor" hatası alan kullanıcılar, "X çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, X (Twitter) çöktü mü? 13 Ocak: X neden açılmıyor, neden akış yenilenmiyor? Detaylar haberimizde...

X (Twitter) çöktü mü? 13 Ocak: X neden açılmıyor, neden akış yenilenmiyor?
Enes Çırtlık

X (Twitter) çöktü mü? 13 Ocak: X neden açılmıyor, neden akış yenilenmiyor? Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X (Twitter), erişim sorunuyla gündemde. Peki, X (Twitter) çöktü mü? 13 Ocak: X neden açılmıyor, neden akış yenilenmiyor? İşte detaylar...

X'TE ERİŞİM SORUNU: X ÇÖKTÜ MÜ?

İddiaya göre, platforma girmek isteyen kullanıcılar, akışın yenilenmediğini ve tweetlerin yüklenmediğini ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası aldıklarını rapor ediyor.

X (Twitter) çöktü mü? 13 Ocak: X neden açılmıyor, neden akış yenilenmiyor? 1

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 13 Ocak 2026 17:00 sonrasında kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.

X (Twitter) çöktü mü? 13 Ocak: X neden açılmıyor, neden akış yenilenmiyor? 2

ERİŞİM SORUNU NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Konuyla ilgili X yönetiminden veya Elon Musk cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

