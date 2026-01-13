X (Twitter) çöktü mü? 13 Ocak: X neden açılmıyor, neden akış yenilenmiyor? Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X (Twitter), erişim sorunuyla gündemde. Peki, X (Twitter) çöktü mü? 13 Ocak: X neden açılmıyor, neden akış yenilenmiyor? İşte detaylar...

X'TE ERİŞİM SORUNU: X ÇÖKTÜ MÜ?

İddiaya göre, platforma girmek isteyen kullanıcılar, akışın yenilenmediğini ve tweetlerin yüklenmediğini ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası aldıklarını rapor ediyor.

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 13 Ocak 2026 17:00 sonrasında kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.

ERİŞİM SORUNU NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Konuyla ilgili X yönetiminden veya Elon Musk cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.