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  4. X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor, X'te (Twitter) "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası nedir?

X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor, X'te (Twitter) "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası nedir?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
10.03.2025 12:52
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X (Twitter) çöktü mü? Ünlü milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te (Eski adıyla Twitter) sorun yaşanıyor. X'e girmek isteyen kullanıcıların karşısına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası çıkıyor. Peki X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor, X'te (Twitter) "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası nedir?

X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor, X'te (Twitter) "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası nedir?

Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'e erişmekte sorun yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcı, sosyal paylaşım ağı olan X'te sorun yaşandığına dair raporlar gönderdiği ifade ediliyor. Peki Twitter (X) çöktü mü, X (Twitter) neden açılmıyor, X'te (Twitter) "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası nedir?

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar, X'e giriş yapamıyor. Bazı kullanıcılar ise Twitter'a girmek isterken karşılarına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası çıktığını belirtiyor.

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KULLANICI RAPORLARI GELİYOR

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 10 Mart 2025 12:22 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.

rapor

Daily Star'ın haberine göre, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar sosyal medya ağının kapalı olduğunu belirtirken, Avrupa'nın dört bir yanından sorunlar kaydedildi.

Sorunun ne olduğu ve neden kaynaklandığı ise bilinmiyor. Konuyla ilgili X tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter
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