X (Twitter) hesabı nasıl doğrulanır? (2025)

X hesabı doğrulama yani mavi tik rozeti, eskiden sadece tanınmış kişiler tarafından kullanılabilmekteydi. Günümüzde ise gerçekliğini kanıtlamak ve prestijini artırmak isteyen birçok kullanıcı tarafından alınabilmektedir. Bu sayede hem sahte hesapların önüne geçilirken hem de kullanıcılar takip ettikleri kişilerin ve kurumların doğruluğundan emin olabilmektedir. Bu doğrulama sistemleri sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin azaltılması ve daha güvenilir bir ortam oluşturulması açısından oldukça büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bununla beraber sosyal medyada prestijli bir kullanıcı haline gelmek için mavi tik oldukça önemli görülmektedir.

X (Twitter) hesabı nasıl doğrulanır?

X platformunda hesabını onaylamak isteyen kullanıcıların öncelikle platformun yeni abonelik modeli olan Premium üyeliğe geçmeleri gerekmektedir. Bu abonelik sisteminin ücretli olması ise mavi tik alma sürecini eskisine göre daha hızlı ve herkes tarafından duruma getirmiştir. Bu noktada hesabını onaylamak isteyen kullanıcıların topluluk kurallarına uyması, manipülatif veya şüpheli hareketlerden uzak durması da oldukça önemlidir.

X hesabı doğrulama işlemleri şu şekildedir:

İlk olarak profilinizdeki ad, fotoğraf ve diğer temel bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.

Ardından uygulama içerisinden ya da web sürümünden “Premium” bölümüne giderek kendinize uygun aylık ödeme planı seçin. Burada genellikle Basic, Premium ve Premium+ gibi farklı seçenekler yer almaktadır.

Hesap onaylayabilmek yani mavi tik alabilmek için hesabınızı doğrulanmış bir telefon numarasıyla eşleştirmeniz gerekmektedir. Bu işlem platformun sahte hesapları ve spam içerikleri engellemek için getirdiği önemli bir güvenlik adımıdır.

Son olarak, X ekibi hesabınızı belirli kriterlere göre inceler. Eğer profiliniz son 30 gün içerisinde aktif durumdaysa ve bilgileri eksiksiz ve doğru girdiyseniz onay rozeti alabilirsiniz. Bununla beraber hesapta herhangi bir şüpheli durum da olmaması gerekmektedir.

Kimler mavi tik alabilir?

Twitter’dan, yani yeni adıyla X’ten mavi tik almak isteyen kullanıcıların öncelikle “X onaylı hesap” statüsüne sahip olmaları gerekiyor. Ancak artık bu mavi onay rozeti sadece X Premium abonelerine veriliyor. Yani, Twitter Blue’nun premium modele dönüşmesiyle birlikte, mavi tik almak için X Premium aboneliği şart hale geldi.

Kamuya açık çalışanlar, toplumsal etkisi yüksek kişiler ve mesleki olarak tanınan kullanıcılar genellikle mavi tik alabilen hesaplar kapsamında yer alıyor. Örneğin, kamusal görev üstlenen kurumların resmi hesapları, kamu idarelerinde görev yapanlar veya adaylar doğrulama sistemine dahil edilebiliyor.

Bunun yanı sıra, medya ve habercilik sektöründe faaliyet gösteren gazeteciler, muhabirler ve medya kuruluşları da öncelikli gruplar arasında bulunuyor.

Kurumsal dünyadan şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları ve bu yapıları yöneten kişiler de mavi tik kriterlerini karşılayabiliyor. Eğlence sektöründe aktif olan yapımcılar, müzik şirketleri ve televizyon prodüksiyon ekipleriyle temsilcileri de bu rozet için başvuru yapabiliyor.

Spor alanında ise ligler, kulüpler, sporcular ve organizasyon hesapları özellikle uluslararası görünürlükleri varsa doğrulama sürecinde değerlendiriliyor.

Sosyal medyada aktif içerik üreten, belli bir takipçi kitlesine ve etkileşime sahip dijital yaratıcılar da doğrulama için uygun görülen kullanıcılar arasında yer alıyor.

Ayrıca osyal konularda farkındalık yaratan, aktivist gruplarda yer alan bireyler ve örgütler de mavi tik başvurusunda bulunabiliyor.