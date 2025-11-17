HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

X, yeni ‘Sohbet’ özelliğini duyurdu: Ekran görüntüsü engelleme, uçtan uca şifreleme ve daha fazlası geldi

X, görüntülü ve sesli aramalar, kaybolan mesajlar ve uçtan uca şifreleme sunan yeni Sohbet özelliğini başlattı. Mesajların düzenlenip silinebildiği, ekran görüntüsü engelleme gibi ek gizlilik seçenekleri içeren özellik iOS ve web’de kullanıma açıldı.

X, yeni ‘Sohbet’ özelliğini duyurdu: Ekran görüntüsü engelleme, uçtan uca şifreleme ve daha fazlası geldi
Enes Çırtlık

Elon Musk yönetimindeki X, platformu çok amaçlı bir iletişim uygulamasına dönüştürme hedefinde bir adım daha attı. Şirket, yeni mesajlaşma özelliği Sohbet'i resmen duyurdu.

X, PLATFORMUN MEVCUT MESAJLAŞMA SİSTEMİNİN YERİNİ ALAN SOHBET'İ TANITTI

Doğrudan Mesajlaşma (DM) hizmetine bir güncelleme niteliği taşıyan Sohbet, ayrıca kaybolan mesajlar ve dosya paylaşımı desteği içeriyor. X, Sohbet’in uçtan uca şifreleme (E2EE) sunduğunu da söylüyor.

Sohbet'in diğer gizlilik özellikleri arasında belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmek üzere ayarlanabilen kaybolan mesajlar, ekran görüntüsü alındığında bildirim alma veya ekran görüntülerini tamamen engelleme seçenekleri yer alıyor.

X, yeni ‘Sohbet’ özelliğini duyurdu: Ekran görüntüsü engelleme, uçtan uca şifreleme ve daha fazlası geldi 1

Sohbet'te mesajlar hem düzenlenebilir hem de silinebilir durumdayken, sesli ve görüntülü aramalar da destekleniyor. Ayrıca sesli not desteği de eklenecek.

Sohbet özelliği şu anda iOS ve web üzerinden kullanılabilir durumda. Android sürümü ise yakında gelecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu defa pastırma zehirledi! Hastanelik oldularBu defa pastırma zehirledi! Hastanelik oldular
Yeni nubia Neo 3 5G, Turkcell mağazaları ve Pasaj’da satışta!Yeni nubia Neo 3 5G, Turkcell mağazaları ve Pasaj’da satışta!

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Twitter X Platformu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Şehit cenazesindeki gülüşmeler sonrası skandal paylaşım! Bu kez oğlu...

Şehit cenazesindeki gülüşmeler sonrası skandal paylaşım! Bu kez oğlu...

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Kilo verdi imaj değiştirdi! Galada görenler tanıyamadı

Kilo verdi imaj değiştirdi! Galada görenler tanıyamadı

Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü...

Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü...

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.