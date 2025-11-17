X, yeni ‘Sohbet’ özelliğini duyurdu: Ekran görüntüsü engelleme, uçtan uca şifreleme ve daha fazlası geldi

Elon Musk yönetimindeki X, platformu çok amaçlı bir iletişim uygulamasına dönüştürme hedefinde bir adım daha attı. Şirket, yeni mesajlaşma özelliği Sohbet'i resmen duyurdu.

X, PLATFORMUN MEVCUT MESAJLAŞMA SİSTEMİNİN YERİNİ ALAN SOHBET'İ TANITTI

Doğrudan Mesajlaşma (DM) hizmetine bir güncelleme niteliği taşıyan Sohbet, ayrıca kaybolan mesajlar ve dosya paylaşımı desteği içeriyor. X, Sohbet’in uçtan uca şifreleme (E2EE) sunduğunu da söylüyor.

Sohbet'in diğer gizlilik özellikleri arasında belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmek üzere ayarlanabilen kaybolan mesajlar, ekran görüntüsü alındığında bildirim alma veya ekran görüntülerini tamamen engelleme seçenekleri yer alıyor.

Sohbet'te mesajlar hem düzenlenebilir hem de silinebilir durumdayken, sesli ve görüntülü aramalar da destekleniyor. Ayrıca sesli not desteği de eklenecek.

Sohbet özelliği şu anda iOS ve web üzerinden kullanılabilir durumda. Android sürümü ise yakında gelecek.