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Xbox konsollarına büyük zam geliyor: Microsoft tarih verdi

Microsoft, Xbox konsollarının fiyatlarını dünya genelinde artıracağını duyurdu. Şirket, depolama ve bellek bileşenlerindeki maliyet artışı nedeniyle yeni fiyatların 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacağını açıkladı.

Xbox konsollarına büyük zam geliyor: Microsoft tarih verdi
Enes Çırtlık

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, depolama ve bellek bileşenlerinin maliyetlerindeki yükselişten ötürü Xbox oyun konsollarının fiyatlarını artıracağını duyurdu.

XBOX FİYATLARI NE KADAR ARTACAK?

Microsoft'tan yapılan açıklamada, 1 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Xbox konsollarının fiyatlarının güncelleneceği bildirildi.

Açıklamada, Xbox konsollarının fiyatının 512 GB modeller için 100 dolar, 1 TB modeller için 150 dolar artırılacağı, 2 TB kapasiteli modelin satışının da sonlandırılacağı belirtildi.

ABD'de Xbox konsollarının fiyatının Ekim 2025'te 20 ile 70 dolar arasında artırıldığı hatırlatılan açıklamada, "Yeni bir fiyat artışına ihtiyaç duyulmayacağını umuyorduk ve son birkaç aydır tedarikçilerimizle alternatif çözümler üzerinde çalışıyorduk." ifadelerine yer verildi.

"TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ SEKTÖRÜNÜN TAMAMI MEVCUT BİLEŞEN KRİZİYLE MÜCADELE EDİYOR"

Açıklamada, konsollarda kullanılan depolama ve bellek bileşenlerinin maliyetlerinin 2,5 katın üzerinde arttığı, bu maliyetlerin 2027 sonbaharına kadar yeniden 2 katına çıkmasının beklendiği vurgulandı.

Şirket açıklamasında, "Tüketici elektroniği sektörünün tamamı mevcut bileşen kriziyle mücadele ediyor ancak bunun etkileri, özellikle oyun konsollarında daha ağır hissediliyor. Telefonlar, bilgisayarlar, hoparlörler ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinin aksine oyun konsolları, genellikle karla değil, üretim maliyetlerinin altında bir fiyatla satılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Microsoft, Xbox konsollarını daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan yeni programlar da açıkladı.

Buna göre, şirket, uygun ürünlerde taksitli ve faizsiz ödeme seçenekleri sunacak, kullanılmış konsolların takas edilerek daha düşük fiyatlarla yeniden satışa sunulmasını sağlayacak ve sertifikalı yenilenmiş Xbox konsollarını indirimli satışa çıkaracak.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple da çip fiyatlarının "hızla ve yüksek oranda" artmasını gerekçe göstererek bazı ürünlerine zam yapmıştı.

TÜRKİYE FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Microsoft fiyat artışının dünya genelinde geçerli olacağını duyurdu. Ancak Xbox konsollarının Türkiye fiyatlarının ne kadar değişeceğine ilişkin şu an için yerel bir fiyat listesi paylaşılmış değil.

Bu nedenle Türkiye'deki yeni Xbox fiyatlarının ne kadar olacağı şimdilik bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Xbox oyun konsolu
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