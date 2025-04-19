Xbox patronundan Game Pass'ı kullananları kızdıracak açıklama: “Herkese göre değil”

Variety’ye konuşan Phil Spencer, Game Pass’in oyun ekosistemindeki yerini netleştirdi. Hizmeti, oyunculara sunulan birçok modelden biri olarak tanımlayan Spencer, “Game Pass’i her zaman alternatif bir seçenek olarak gördüm. Free-to-play oyunlar, doğrudan satın alma ya da indirimli oyunlar gibi farklı yollarımız var. Game Pass sadece bunlardan biri,” dedi.

Spencer, Game Pass’in büyüme performansına da değindi. PC ve bulut oyunculuğunda ciddi bir artış gözlemlendiğini belirten Xbox patronu, konsol tarafında ise büyümenin daha sınırlı olduğunu kabul etti. “PC’de iyi bir büyüme sağlıyoruz. Bulut tarafında da kullanıcı sayısı ve oynama süresi açısından artış var. Konsol tarafı ise köklü ve sağlam bir yapı. Yine de burada da Game Pass önemli bir rol oynamaya devam ediyor," diye ekledi.

“GAME PASS HERKESE HİTAP ETMİYOR”

Phil Spencer, Game Pass’in hem övülecek hem de eleştirilecek yönleri olduğunu belirtti. Hizmetin en dikkat çekici eleştirisi ise herkese uygun olmaması. Spencer, “Yılda sadece bir ya da iki oyun oynuyorsanız aslında Game Pass sizin için ideal bir model olmayabilir. Gidio o iki oyunu doğrudan satın almanız daha mantıklı olur ama burada önemli olan oyuncuların seçim şansı olması” dedi.

OYUNCULARA SEÇİM ÖZGÜRLÜĞÜ

Spencer’ın açıklamaları, Microsoft’un oyuncu odaklı yaklaşımını yansıtıyor. Şirket, Game Pass ile abonelik modelini güçlendirse de, oyuncuların free-to-play, satın alma veya indirim gibi farklı seçenekler arasından tercih yapabilmesini istiyor.