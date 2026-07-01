Xbox’ta yeni işten çıkarma iddiası: Arkane kapanabilir, Blade iptal edilebilir

Xbox cephesindeki yeni iddialar yalnızca işten çıkarmalarla sınırlı değil. Bloomberg ve GamesBeat’in önceki haberleriyle birlikte değerlendirildiğinde Microsoft’un gelecek hafta Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs ve Arkane için kapatma ya da satış seçeneklerine hazırlandığı öne sürülüyor.

BLADE OYUNU NEDEN GÜNDEMDE?

Marvel’s Blade, 2023’ün sonundan bu yana Arkane’in üzerinde çalıştığı proje olarak biliniyor. Ancak Engadget'te yer alan habere göre oyunla ilgili iki yıldan uzun süredir yeni bir güncelleme paylaşılmadı.

The Verge’in haberinde Blade’in bütçesini aştığı ve gecikmelerle karşı karşıya olduğu belirtildi. Bu yüzden Xbox’ın, Arkane’i satma dahil farklı seçenekleri değerlendirdiği aktarıldı. Benzer bir yaklaşımın Compulsion, Double Fine, Ninja Theory ve Undead Labs için de gündemde olduğu bildirildi.

XBOX YÖNETİMİNDEN “FAZLA GENİŞLEDİK” MESAJI

Xbox bölümünde beklenen işten çıkarmalar öncesinde şirket içinde tansiyonun yükseldiği anlaşılıyor. Çünkü habere göre yeni CEO Asha Sharma ve Chief Content Officer Matt Booty tarafından gönderilen notta, “kendimizi fazla genişlemiş halde bulduk” denildi ve bunun artık devam edemeyeceği vurgulandı.

CWA tarafından temsil edilen Xbox sendika üyeleri ise işten çıkarmalar öncesinde Microsoft yönetimine yönelik hayal kırıklığı ve tepki dile getirdi. Sendika üyeleri, iyi niyetli müzakere ve şeffaflık çağrısında bulundu.

ARKANE İÇİN KRİTİK EŞİK

Arkane Studios, daha çok Arkane Lyon adıyla biliniyor. Stüdyo, Dishonored serisi ve Deathloop ile tanınıyor. Birinci şahıs gizlilik deneyimlerini stilize dünyalarla birleştiren oyunlarıyla öne çıkıyor.

Microsoft, 2024’teki Xbox işten çıkarma ve stüdyo kapatma dalgası sırasında Arkane Lyon’un kardeş stüdyosu Arkane Austin’i kapatmıştı. Arkane Austin, Prey ve Redfall oyunlarından sorumluydu.

OYUN SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI BÜYÜYOR

Game Industry Layoffs tracker verilerine göre oyun sektörü 2024’te toplu işten çıkarmalar nedeniyle tahmini 14 bin 600 çalışan kaybetti. Bu sayı, 2023’teki yaklaşık 10 bin 500 kişilik kaybın ardından geldi.

Microsoft tarafındaki tablo da bu genel dalganın önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Şirketin 69 milyar dolarlık Activision Blizzard King satın alması 2023’te tamamlandı. Microsoft, bundan önce 2021’de ZeniMax’i, Arkane Studios dahil olmak üzere 7,5 milyar dolara satın almıştı.

Ocak 2024’te Microsoft; Xbox, Activision, Blizzard ve ZeniMax genelinde 1.900 kişiyi işten çıkardı. Aynı yıl Arkane Austin ve Alpha Dog Games kapatıldı, Tango Gameworks satıldı ve Xbox tarafında 650 kişi daha işten çıkarıldı. 2025 yazında ise Microsoft’un daha geniş şirket genelinde 9 bin kişiyi işten çıkarmasıyla Xbox bölümü yeniden sarsıldı.

2026 DALGASI BAŞKA PROJELERİ DE ETKİLEYEBİLİR

Yaklaşan 2026 Xbox işten çıkarma sürecinin etkilerinin şimdiden hissedildiği öne sürülüyor. Kaynak habere göre ise Hitman ve 007 First Light geliştiricisi IO Interactive, Xbox’ın yayıncı olduğu bildirilen bir fantastik oyun üzerinde çalışıyordu.

IO Interactive, yakın zamanda “harici bir ortakla” ilişkisinin sona erdiğini ve bunun sonucunda personel azaltmak zorunda kaldığını duyurdu. Buna karşılık IGN’e göre Kojima Productions’ın Xbox tarafından yayınlanacak OD oyunu işten çıkarmalardan etkilenmeyecek.

Microsoft ve Xbox tarafından Arkane’in geleceği, Blade’in durumu ya da adı geçen stüdyoların kapatılıp satılacağı konusunda aktarılmış resmi bir karar bulunmuyor. Bu yüzden tüm bunlar, doğrulama gelene kadar şimdilik iddialardan ibaret.