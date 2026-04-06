Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'ten yeni sızıntı geldi: Arka ekran korunuyor

Eylül 2026'da piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 18 serisi ile ilgili yeni bir sızıntı yapıldı. Buna göre, Xiaomi 18 Pro ve Pro Max modelleri, Xiaomi 17 Pro gibi arka ekrana sahip olacak ve bu ekran yapay zeka destekli bir akıllı pencereye dönüşecek.

Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'ten yeni sızıntı geldi: Arka ekran korunuyor
Enes Çırtlık

Xiaomi'nin Eylül 2026'da tanıtılması beklenen ve büyük ihtimalle "Xiaomi 18" serisi olarak adlandırılacak olan yeni amiral gemisi ailesi şimdiden sızıntılarla ortaya çıkmaya başladı. Gelen ilk detaylara göre marka tanıdık tasarım çizgisini korumaya devam ederken, kullanıcı deneyimini derinleştirmek için cihazlarına çok daha fazla yapay zeka (AI) destekli geliştirme eklemeye hazırlanıyor.

ARKA EKRAN ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ OLACAK

Sızıntı kaynağı Smart Pikachu'nun paylaştığı bilgilere göre, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinin önceki nesilde görülen arka ekran konseptini sürdürmesi bekleniyor. Bu ikincil ekranın sadece basit bir yardımcı ekran olarak çalışmak yerine; daha dinamik ve bağlama duyarlı etkileşimler sağlayan, yapay zeka destekli akıllı bir pencereye dönüşeceği belirtiliyor.

Smart Pikachu, ayrıca serinin Xiaomi'nin tipik amiral gemisi lansman döngüsüyle uyumlu olarak Eylül ayında tanıtılacağının sinyalini verdi. Şirket yönetimi de daha önce yaptığı açıklamalarda, arka ekran teknolojisine yönelik yatırımların süreceğini ve sık özellik güncellemeleriyle kullanılabilirliği artırmaya odaklanacaklarını doğrulamıştı.

Canlı çeviri, video teleprompter araçları ve etkileşimli öğeler gibi mevcut özelliklerin, yapay zeka entegrasyonunun güçlendirilmesiyle daha da geliştirilmesi ve böylece arka panelin cihazın daha işlevsel bir parçası haline gelmesi bekleniyor.

ÇİFT 200 MEGAPİKSEL VE PERİSKOP KAMERA

Görüntüleme tarafında ise Pro modelinin hem ana hem de telefoto sensörlerini kapsayan çift 200 megapiksel kamera kurulumuyla test edildiği bildiriliyor. Bu donanımın, özellikle yakınlaştırmalı (zoom) fotoğrafçılıkta ışık yakalamayı ve ayrıntıları önemli ölçüde artırabileceği ifade ediliyor. Bu arada standart Xiaomi 18 modelinin periskop telefoto kamera ile gelmesi bekleniyor.

'XIAOMI 18 GÜCÜNÜ SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 6'DEN ALABİLİR'

Serinin tamamında performans artışları da öngörülüyor. Xiaomi 18 serisinin 2nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 6 yonga setiyle piyasaya çıkması bekleniyor. Pro ve Pro Max versiyonlarında bu çipin daha güçlü bir varyantının kullanılabileceği, ayrıca dokunsal geri bildirim (haptics) ve hoparlör kalitesinde de yükseltmeler yapılabileceği belirtiliyor.

Buna ek olarak, Xiaomi'nin manyetik lensler ve takılabilir yakınlaştırma modülleri gibi harici optik aksesuarları da test ettiği bildiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarKabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Trump'tan sert sözler: "Bunun bedelini ödeyecekler"Trump'tan sert sözler: "Bunun bedelini ödeyecekler"

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

