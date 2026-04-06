Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'ten yeni sızıntı geldi: Arka ekran korunuyor

Xiaomi'nin Eylül 2026'da tanıtılması beklenen ve büyük ihtimalle "Xiaomi 18" serisi olarak adlandırılacak olan yeni amiral gemisi ailesi şimdiden sızıntılarla ortaya çıkmaya başladı. Gelen ilk detaylara göre marka tanıdık tasarım çizgisini korumaya devam ederken, kullanıcı deneyimini derinleştirmek için cihazlarına çok daha fazla yapay zeka (AI) destekli geliştirme eklemeye hazırlanıyor.

ARKA EKRAN ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ OLACAK

Sızıntı kaynağı Smart Pikachu'nun paylaştığı bilgilere göre, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinin önceki nesilde görülen arka ekran konseptini sürdürmesi bekleniyor. Bu ikincil ekranın sadece basit bir yardımcı ekran olarak çalışmak yerine; daha dinamik ve bağlama duyarlı etkileşimler sağlayan, yapay zeka destekli akıllı bir pencereye dönüşeceği belirtiliyor.

Smart Pikachu, ayrıca serinin Xiaomi'nin tipik amiral gemisi lansman döngüsüyle uyumlu olarak Eylül ayında tanıtılacağının sinyalini verdi. Şirket yönetimi de daha önce yaptığı açıklamalarda, arka ekran teknolojisine yönelik yatırımların süreceğini ve sık özellik güncellemeleriyle kullanılabilirliği artırmaya odaklanacaklarını doğrulamıştı.

Canlı çeviri, video teleprompter araçları ve etkileşimli öğeler gibi mevcut özelliklerin, yapay zeka entegrasyonunun güçlendirilmesiyle daha da geliştirilmesi ve böylece arka panelin cihazın daha işlevsel bir parçası haline gelmesi bekleniyor.

ÇİFT 200 MEGAPİKSEL VE PERİSKOP KAMERA

Görüntüleme tarafında ise Pro modelinin hem ana hem de telefoto sensörlerini kapsayan çift 200 megapiksel kamera kurulumuyla test edildiği bildiriliyor. Bu donanımın, özellikle yakınlaştırmalı (zoom) fotoğrafçılıkta ışık yakalamayı ve ayrıntıları önemli ölçüde artırabileceği ifade ediliyor. Bu arada standart Xiaomi 18 modelinin periskop telefoto kamera ile gelmesi bekleniyor.

'XIAOMI 18 GÜCÜNÜ SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 6'DEN ALABİLİR'

Serinin tamamında performans artışları da öngörülüyor. Xiaomi 18 serisinin 2nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 6 yonga setiyle piyasaya çıkması bekleniyor. Pro ve Pro Max versiyonlarında bu çipin daha güçlü bir varyantının kullanılabileceği, ayrıca dokunsal geri bildirim (haptics) ve hoparlör kalitesinde de yükseltmeler yapılabileceği belirtiliyor.

Buna ek olarak, Xiaomi'nin manyetik lensler ve takılabilir yakınlaştırma modülleri gibi harici optik aksesuarları da test ettiği bildiriliyor.