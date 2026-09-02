Xiaomi katlanabilir telefonlarda yeni bir sınıf açıyor: Xiaomi 18 Fold "Mid-Fold" tasarımla geliyor

Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefonu Xiaomi 18 Fold için resmi tanıtım süreci başladı. Geçtiğimiz hafta sızdırılan fotoğrafların ardından şirket, 7 Eylül’de tanıtılacak cihazın ilk resmi görüntülerini paylaştı.

Xiaomi aynı zamanda yeni modelin tasarım yaklaşımına da özel bir isim verdi. Şirket, Xiaomi 18 Fold’u “mid-fold” olarak tanımlıyor. Bu konsept, büyük ekranlı kitap tipi katlanabilir telefonlarla daha küçük ve taşınabilir katlanabilir modeller arasında yeni bir denge kurmayı hedefliyor.

XIAOMI 18 FOLD’UN EKRAN BOYUTLARI BELLİ OLDU

Xiaomi tarafından yayımlanan video, cihazın ekran özelliklerinden bazılarını da doğruladı. Xiaomi 18 Fold’un dış tarafında 5,38 inçlik bir kapak ekranı, cihaz açıldığında ise 7,58 inçlik ana ekran bulunacak.

Şirket telefonu kırmızı renk seçeneğiyle gösterdi. Arka bölümde yatay şekilde uzanan kamera alanında üç kamera ve LED flaş yer alıyor.

Xiaomi ayrıca internet sitesinde telefonun iç tasarımını da gösterirken kamera sisteminin geliştirilmesinde Leica'nın görev aldığını doğruladı.

XIAOMI NEDEN “MİD-FOLD” TASARIMA YÖNELDİ?

Xiaomi’nin akıllı telefon işinin başındaki Lu Weibing’e göre Xiaomi 18 Fold yalnızca yeni bir katlanabilir telefon olarak konumlandırılmıyor. Weibing, cihazı Xiaomi'nin ürün gamındaki en gelişmiş amiral gemisi olarak tanımlıyor ve modelin şirketin geleneksel numaralandırılmış amiral gemileriyle rekabet edecek şekilde tasarlandığını belirtiyor.

Şirketin “mid-fold” yaklaşımının arkasında ise mevcut katlanabilir telefonların kullanım biçimi bulunuyor.

Büyük ekranlı katlanabilir telefonlar açıldığında geniş bir kullanım alanı sağlasa da kullanıcılar günlük kullanımın önemli bölümünde daha küçük dış ekrana yöneliyor. Daha küçük katlanabilir modeller ise taşınabilirlik açısından avantajlı olmasına rağmen Xiaomi'ye göre genel kullanım deneyiminde daha fazla taviz verilmesine neden olabiliyor.

Xiaomi 18 Fold bu iki yaklaşımın ortasında konumlandırılıyor.

KATLANDIĞINDA PASAPORT BOYUTLARINA YAKLAŞIYOR

Xiaomi'nin verdiği bilgilere göre Xiaomi 18 Fold, katlandığında yaklaşık olarak bir pasaport büyüklüğüne ulaşıyor ve tek elle kullanılabilecek kadar hafif bir yapıya sahip.

Telefon açıldığında ortaya çıkan 7,58 inçlik ekran ise çoklu görev ve video izleme deneyimi düşünülerek hazırlanan yeni bir en-boy oranı kullanıyor.

Lu Weibing ayrıca “mid-fold” olarak adlandırılan bu tasarım anlayışının gelecekte katlanabilir telefonlarda yaygın bir yön hâline gelebileceğini düşünüyor.

XIAOMI'NİN XRING O3 İŞLEMCİSİNİ KULLANACAK

Xiaomi 18 Fold'un donanım tarafındaki en önemli ayrıntılardan biri şirketin kendi geliştirdiği Xring O3 işlemcisi olacak. İşlemci, telefonun resmi tanıtımından önce Geekbench'te de görülmüştü.

Cihaz ayrıca Surge OS 4 işletim sistemi ve Xiaomi'nin cihaz üzerinde çalışan MiMo yapay zekâ modeliyle birlikte gelecek.

Xiaomi, yeni katlanabilir model için “dragon bone” adını verdiği yeni bir menteşe sistemi de geliştirdi. Şirket bunun yanında katlanabilir cihazların test edilmesi için simülasyon tabanlı yeni bir test sistemi kullandığını açıkladı.

Daha önce paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 18 Fold, CXMT'nin yeni LPDDR6 belleğini kullanan ilk telefonlardan biri olacak.

XIAOMI 18 FOLD 7 EYLÜL'DE TANITILACAK

Xiaomi 18 Fold'un tüm detayları şirketin 7 Eylül'de düzenleyeceği sonbahar amiral gemisi etkinliğinde açıklanacak.

Aynı etkinlikte Xiaomi N70 Pro, N70 Max, N90 Max ve Xiaomi Pad 9 Pro Max modelleri de tanıtılacak. Xiaomi Pad 9 Pro Max de Xiaomi 18 Fold gibi Xring O3 işlemcisini kullanacak. (Kaynak: GizmoChina)