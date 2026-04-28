  2. HABER
Yaban domuzu şehir merkezine indi: 3 kişiyi yaraladı! O anlar kamerada

Batman’da gece saatlerinde şehir merkezine inen yaban domuzu, farklı noktalarda 3 kişiye saldırarak yaralanmalarına neden oldu.

Batman’da kent merkezine inen domuzun yaya geçidinden karşıya geçen kişiye saldırdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Yaban domuzu şehir merkezine indi: 3 kişiyi yaraladı! O anlar kamerada 1

Yaban domuzu şehir merkezine indi: 3 kişiyi yaraladı! O anlar kamerada 2

3 KİŞİYİ YARALADI

Olay, dün saat 23.30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Kent merkezine inip sokaklarda dolaşan yaban domuzu, farklı noktalarda karşısına çıkan 3 kişiye saldırıp, yaraladı.

Yaban domuzu şehir merkezine indi: 3 kişiyi yaraladı! O anlar kamerada 3

Yaban domuzu şehir merkezine indi: 3 kişiyi yaraladı! O anlar kamerada 4

O ANLAR CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Domuzun Turgut Özal Bulvarı’nda yaya geçidinden kişiye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaban domuzu, bir süre sonra gözden uzaklaştı.

Yaban domuzu şehir merkezine indi: 3 kişiyi yaraladı! O anlar kamerada 5

Yaban domuzu şehir merkezine indi: 3 kişiyi yaraladı! O anlar kamerada 6

Yaban domuzu şehir merkezine indi: 3 kişiyi yaraladı! O anlar kamerada 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş'tan 'sosyal medya' açıklamasıBakan Göktaş'tan 'sosyal medya' açıklaması
Kartel lideri tek kurşun atılmadan yakalandıKartel lideri tek kurşun atılmadan yakalandı

En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

