HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yaban keçisi vuran avcıya 956 bin TL ceza

Hakkari’de koruma altındaki yaban keçisini avlayan avcıya 956 bin 619 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Yaban keçisi vuran avcıya 956 bin TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanlarda gerçekleştirilen koruma-kontrol faaliyetleri kapsamında, bir avcıyı vurduğu yaban keçisi ile birlikte yakaladı. Avcıya 956 bin 619 TL ceza uygulandı. DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hakkari’deki kırsal alanlarda koruma-kontrol faaliyetleri yürüten ekiplerimiz, vurulmuş bir yaban keçisi ile birlikte bir şahsı yakaladı. Şahsa, ilgili mevzuat kapsamında toplam 956 bin 619 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı” denildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konulduKasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konuldu
Alkoliklerin mesken tuttuğu baraka alev alev yandıAlkoliklerin mesken tuttuğu baraka alev alev yandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.