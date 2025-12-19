Yaban keçisi vuran avcıya 956 bin TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanlarda gerçekleştirilen koruma-kontrol faaliyetleri kapsamında, bir avcıyı vurduğu yaban keçisi ile birlikte yakaladı. Avcıya 956 bin 619 TL ceza uygulandı. DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hakkari’deki kırsal alanlarda koruma-kontrol faaliyetleri yürüten ekiplerimiz, vurulmuş bir yaban keçisi ile birlikte bir şahsı yakaladı. Şahsa, ilgili mevzuat kapsamında toplam 956 bin 619 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı” denildi.Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır