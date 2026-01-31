HABER

Yabancı öğrencileri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 17 yaralı

Karabük’te yabancı öğrencileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu 17 kişi yaralandı. Cibuti ve Senegalli oldukları belirlenen öğrencilerin Karabük Üniversitesinde öğrenim gördükleri öğrenildi.

Kaza Keltepe Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Yasin Ö. idaresindeki 78 ACL 031 plakalı minibüs kayak merkezi dönüşü kontrolden çıkarak şarampole uçup, alt yola düştü.

AFRİKALI ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN SERVİS KAZA YAPTI

Uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan araçtaki sürücü ile 16 yabancı öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Cibuti ve Senegalli oldukları belirlenen öğrencilerin Karabük Üniversitesinde öğrenim gördükleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

