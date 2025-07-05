HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yabancı plakalı TIR'dan 344 kilo uyuşturucu çıktı

Iğdır'da Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı TIR'daki aramada, soydum karbonat dolu çuvalların arasına gizlenmiş 23 çuvalda toplam 344 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yabancı plakalı TIR'dan 344 kilo uyuşturucu çıktı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı plakalı TIR'da soydum karbonat dolu çuvalların arasına gizlenmiş uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler ayrıca TIR'daki uyuşturucunun İran'dan İstanbul'a, paravan bir şirkete götürüleceğini belirledi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında takibe alınan TIR'ın bugün Dilucu Kara Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Dilucu Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile operasyon yapan polis, TIR'da arama yaptı. Aramada, soydum karbonat dolu çuvalların arasına gizlenmiş 23 çuvalda toplam 344 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu TIR şoförü V.R. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pakistan'da çöken binada ölü sayısı 16'ya çıktıPakistan'da çöken binada ölü sayısı 16'ya çıktı
Kayalıklar arasında erkek cesedi bulunduKayalıklar arasında erkek cesedi bulundu

Anahtar Kelimeler:
Iğdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi çekecekler için tek tek hesapladı '900 bin TL fark var'

Kredi çekecekler için tek tek hesapladı '900 bin TL fark var'

Film değil gerçek! Dağlarda yaşıyor, hayvan derilerinden kıyafet yapıyor... 8 ay boyunca böyle saklanmış

Film değil gerçek! Dağlarda yaşıyor, hayvan derilerinden kıyafet yapıyor... 8 ay boyunca böyle saklanmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un ne halde olduğu ortada, her yerden çok ciddi pis kokular geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un ne halde olduğu ortada, her yerden çok ciddi pis kokular geliyor

'Emekli maaşı' diyorlar ama 2 tane 5'i bir yerde yaptı

'Emekli maaşı' diyorlar ama 2 tane 5'i bir yerde yaptı

SON DAKİKA| İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA| İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Ümraniye'de hareketli dakikalar: Güpegündüz soygun!

Ümraniye'de hareketli dakikalar: Güpegündüz soygun!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.