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  4. Yabancı turistlerin konakladığı Tuz Gölü'ndeki butik otelde yangın paniği!

Yabancı turistlerin konakladığı Tuz Gölü'ndeki butik otelde yangın paniği!

27.01.2025 19:28
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Bolu'daki yangın faciasından sonra bir otelde daha yangın paniği! Aksaray’ın Eskil ilçesinde kıl çadırlardan yapılan ve yabancı turistlerin konakladığı butik otelin banyo ve tuvaletinde yangın çıktı. Turistlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...

Yabancı turistlerin konakladığı Tuz Gölü'ndeki butik otelde yangın paniği!

Yangın, Eski ilçesinde 'Tuz Gölü Obası' olarak adlandırılan butik otelde çıktı. Tuz Gölü’ne gelen yerli ve yabancı turistlerin konakladığı Tuz Gölü Obası'ndaki kıl çadırların bulunduğu alanda tuvalet ve banyoların bulunduğu kabinlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Turistlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü turist konaklama
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