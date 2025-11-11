HABER

Yabancı uyruklu kadını Türk vatandaşı yapma vaadiyle 50 bin TL dolandırdı

Samsun’da kendisini tercüman olarak tanıtan bir kişi, Irak uyruklu bir kadını Türk vatandaşı yapma vaadiyle 50 bin lira dolandırdığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Filistin asıllı Türk vatandaşı Kenan E., Irak uyruklu bir kadına "Seni Türk vatandaşı yapacağım" diyerek kandırıp 50 bin lirasını aldığı öne sürüldü.

Samsun’da kendisini tercüman olarak tanıtan bir kişi, Irak uyruklu bir kadını Türk vatandaşı yapma vaadiyle 50 bin lira dolandırdığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Filistin asıllı Türk vatandaşı Kenan E., Irak uyruklu bir kadına "Seni Türk vatandaşı yapacağım" diyerek kandırıp 50 bin lirasını aldığı öne sürüldü. Kadının şikayeti üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Kenan E.’nin, daha önce de benzer dolandırıcılık olaylarına karıştığı ve bu nedenle adliyedeki yeminli tercümanlık görevine son verildiği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edilen Kenan E., savcı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Ancak mağdur kadından aldığı parayı iade ettiğini gösteren EFT makbuzunu mahkemeye ibraz etmesi üzerine şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

