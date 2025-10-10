HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yabancı uyruklu sürücü, İstanbul’a 2 kaçak göçmen götürürken yakalandı

Bursa’da korsan taşımacılık yapan yabancı uyruklu sürücü ile İzmir’den İstanbul’a götürdüğü 2 kaçak göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu 3 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yabancı uyruklu sürücü, İstanbul’a 2 kaçak göçmen götürürken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 Ekim’de İstanbul otoyolu Bursa Batı Gişelerinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Yabancı uyruklu sürücü, İstanbul’a 2 kaçak göçmen götürürken yakalandı 1

YABANCI UYRUKLU 3 KİŞİ İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ

İzin belgeleri bulunmayan 2 kaçak göçmen ile onları ücret karşılığında İzmir’den İstanbul’a götüren yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı. Sürücü hakkında korsan taşımacılıktan işlem yapılarak, kiralık olan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yabancı uyruklu 3 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jiletle etrafına saldırınca öldürülmüştü: 3 tutuklamaJiletle etrafına saldırınca öldürülmüştü: 3 tutuklama
Hastane şantiyesinde bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralıHastane şantiyesinde bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Bursa göçmen kaçakçılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.