Yağ oranı nedir, ideal değer nasıl belirlenir?

Sadece vücut ağırlığını korumak, görüntü olarak fit olabilmek sağlıklı bir yaşam için yeterli değildir. Bunların yanı sıra vücutta bulunması gereken minerallerin, vitaminlerin ve yağların da takip edilmesi, düzenli bir yaşam biçiminin benimsenmesi, hareketsiz kalmaktan kaçınılması, sağlıklı bir beslenme şekline göre hareket edilmesi de son derece önemlidir.

Yağ oranı nedir?

Bir insanın yağ oranı, o insanın vücudunda yer alan yağ doku ağırlığını kişinin toplam ağırlığına olan yüzdesi ya da oranı olarak tanımlanmaktadır. Vücut yağ oranı dengeli olmalıdır ve her kişi için ideal bir yağ oranı bulunmaktadır. Yağ oranının belirlenmesi için uzman kişiler tarafından yağ ölçümü işlemi yapılır.

Sık olarak kullanılan vücut kitle indeksinin tam tersi olarak kilodan ve boydan bağımsız olarak vücut kompozisyonu hakkında bilgi veren yağ oranı, kişilerin sağlıklarını ve kondisyonlarını belirlemek bakımından da son derece önemli bir veri olarak kabul edilmektedir.

Vücut yağ oranını hesaba katmadan yaşam süren kişiler özelikle kas oranı normalden yüksek olanlar obez ya da şişman sınıfında değerlendirilmektedir. Kadınların vücut yağ oranı ile erkeklerin ideal vücut yağ oranı da değişiklik gösterebilmektedir.

İdeal değer nasıl belirlenir?

Kişilerin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için belli ve ideal oranlarda yağa gereksinimleri vardır. Diyet yaparak kilo kaybedilebilir ancak burada kaybedilen kilolar vücuttaki su miktarında düşüşe neden olabilmektedir. Bu yüzden de sağlıklı olarak bir uzman kontrolünde verilmeyen kilolar çok kısa süre içinde geri alınırlar.

Vücut yağ oranı ya da vücut kitle indeksini hesaplamak için kişinin bazı bilgilerine gereksinim duyulur. Kadın ve erkek için farklılık gösteren ideal yağ oranlarında kilo ve boy baz alınır. Boy kilo endeksi hesaplamak için şu formül kullanılır:

Boy kilo endeksi: Kilo / boyun karesi

Buna göre 70 kilo ağırlığındaki ve 1.75 boyundaki bir kişi için:

70 / (1.75 X 1. 75) formülü kullanılır ve çıkan sonuç olan 22.86 kişinin yağ oranını gösterir.

Çocuklarda boy kilo endeksi hesaplamak için çocuğun cinsiyet, boy, kilo ve yaş bilgileri de gereklidir. Boyun karesi kiloya bölünerek yağ oranı bulunur. Obez olma riski de bu hesaplama yapılarak ortaya çıkartılır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre verdiği bilgiler göz önüne alınarak yağ oranı 30 üzerinde olan kişiler obez kabul edilir. Eğer kişinin yağ oranı 40 olursa morbid obez durumu söz konusudur. 50 ve üzeri yağ oranı ise süper obez olarak adlandırılmaktadır.