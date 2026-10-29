Yağmur altında ıslanan yaralıya trafik polisi şemsiye tuttu

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki motosiklet, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı.

KASTAMONU'DA TRAFİK KAZASI

Motosikletten düşen sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS YARALININ BAŞINDA ŞEMSİYE TUTARAK BEKLEDİ

Olay yerine intikal eden trafik polisi, yerde ambulans bekleyen motosiklet sürücüsünü şemsiyeyle yağmurdan korudu. O anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sürücü daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekibi tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır