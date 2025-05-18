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Yağmurlarla birlikte su seviyesi arttı doğa coştu

Adana’nın Kozan ilçesinde bu yıl nisan ve mayıs ayları yağmurlu geçince kurayan birçok dere ve nehir yeniden çağladı.Kozan ilçesinin Bucak Mahallesi’nde yağmurların etkisiyle doğa yeniden canlandı.

Yağmurlarla birlikte su seviyesi arttı doğa coştu
Çiğdem Sevinç

Adana’nın Kozan ilçesinde bu yıl nisan ve mayıs ayları yağmurlu geçince kurayan birçok dere ve nehir yeniden çağladı.

Kozan ilçesinin Bucak Mahallesi’nde yağmurların etkisiyle doğa yeniden canlandı. İlçede su ile narenciye ağaçlarının buluştuğu doğal gölette su seviyesi yükselince görsel şölen oluştu. Hafta sonunu doğada geçirmek isteyen vatandaşlar ilçedeki doğal alanlara akın etti. Vatandaşlardan Mustafa Kandemir, "İlçemiz ve Kuzey Adana bahar ile çok güzel oldu. 4 yıl önce Kozan portakalının tescili alındı. Bu su gözü ülkemizde birçok yerde yok ve doğa büyük bir görsel sanat gibi bizleri ağırlıyor. Herkesin bu bölgeyi görmesini isteriz" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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