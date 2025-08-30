HABER

Yaka kamerasına yansıdı, soruşturma başlatıldı: AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında gerginlik yaşandı. Sosyal medyada yer alan görüntüler tartışma yaratırken; AK Parti Beylikova İlçe Başkanı H.Ö.’nün jandarma personeline hakaret ettiği iddia edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Devrim Karadağ

4 Ağustos 2025 günü saat 23.00 sıralarında Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen rutin uygulama sırasında, AK Parti İlçe Başkanı H.Ö.’nün görevlilere zorluk çıkardığı öne sürüldü.

İddiaya göre H.Ö., yaklaşık iki ay önce ilçeye atanan Astsubay H. ile artışma yapayıp, jandarma personeline hakaretlerde bulundu.

"PİSLİK YAPIYORSUN! EDEPSİZ"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; H.Ö.’nün, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Pislik yapıyorsun, pisliksin, artistlik yapıyorsun, gerizekâlı, edepsiz, terbiyesiz” gibi ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

YAKA KAMERASINA YANSIDI

O anların jandarma personelinin yaka kamerasına da yansıdığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakarete uğradığını belirten personelin şikâyetçi olması üzerine Beylikova Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma başlattığı bildirildi.

