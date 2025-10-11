HABER

Yakayı ele verdiler! Dikkat çekmemek için gündüzleri çobanlık yapmışlar

Denizli'de telefon, internet ve elektrik kablosu hırsızlıklarına yönelik başlatılan soruşturmada 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları bölgelerde dikkat çekmemek için gündüzleri çobanlık yaptıkları belirlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı bölgelerinde bulunan Acıpayam, Çameli, Kale, Tavas ve Beyağaç ilçelerinde 2024 ve 2025 yıllarında meydana gelen 15 ayrı telefon, internet ve elektrik kablosu hırsızlıklarına yönelik çalışma başlatıldı. Çameli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık zanlılarını yakalamak için araştırma başlattı.

GÜNDÜZLERİ ÇOBANLIK YAPMIŞLAR

15 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda olay yeri ve çevrelerinden elde edilen 300 güvenlik kamerasının 2 bin 750 saatlik kaydını inceleyen JASAT, 10 şüphelinin Aydın, Denizli ve Muğla'da da dikkat çekmemek için gündüzleri çobanlık yaparken geceleri ise kablo hırsızlığı yaptıklarını tespit etti. JASAT, 'Kaçar' ailesinden olduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte önceki gün operasyon düzenledi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Denizli, Aydın ve Muğla illerinde belirlenen 8 ayrı adrese yapılan operasyonda hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 293 kilo bakır kablo, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 13 cep telefonu ele geçirildi. Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1'i kadın 9 şüphelisi ise jandarma komandolar ve geniş güvenlik önlemleri altında dün Çameli Adliyesi'ne sevk edildi. 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

