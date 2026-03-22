"Yakında çıkıyor" diyerek doğruladı! Musk'tan xAI imzalı "Grok Computer" hamlesi

Grok'un web sürümünün kaynak kodlarında "enable_grok_computer" adlı bir özellik anahtarı keşfedildi. Elon Musk ise yaptığı paylaşımla "Grok Computer"ı resmen doğruladı.

Enes Çırtlık

Yapay zeka dünyasında teknoloji devlerinin yalnızca dil modelleri sunmaktan çıkıp "yapay zeka ajanları" (AI agents) geliştirmeye yöneldiği yepyeni bir döneme giriyoruz. Rakiplerin peş peşe tanıttığı yapay zeka ajanlarının ardından, teknoloji milyarderi Elon Musk da sessizliğini bozdu. X platformundaki kaynak kodlarında keşfedilen gizemli bir özellik, Musk'ın uzun süredir beklenen projesinin ayak seslerini duyururken; ünlü CEO'nun yaptığı paylaşım tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.

KAYNAK KODLARINDA "GROK COMPUTER" SIZINTISI

Yabancı basında yer alan habere göre, bir X kullanıcısının Grok web arayüzünün kaynak kodlarında 'enable_grok_computer' adlı bir özellik anahtarı keşfettiğini gösteren bir görselin yer aldığı bir gönderi paylaştı. Bu paylaşım, xAI'ın "Grok Computer" adlı bilgisayar kontrollü bir yapay zeka ajanı hazırlığında olduğunu ortaya koydu. Bunun, Elon Musk tarafından geçmişte duyurulan "Macrohard" projesinin bir deneme sürümü olabileceği belirtiliyor.

Elon Musk ise kendi sosyal medya hesabından söz konusu gönderiyi alıntılayarak "Yakında çıkıyor" mesajını paylaştı ve böylece gelişmeyi resmen doğrulamış oldu.

BİLGİSAYARI KLAVYE VE FARE İLE YÖNETECEK

Bilmeyenler için Macrohard; Tesla ve xAI ortaklığında geliştirilen ve Grok ile desteklenen bir yapay zeka otomasyon sistemi olarak biliniyor. Bu sistem, bir yapay zeka ajanıyla entegre edilerek kullanıcıların ekran girişlerini, fare ve klavye hareketlerini gerçek zamanlı olarak işleyecek.

ÇIKIŞ TARİHİ VE BEKLENEN ÖZELLİKLER

Haberde aktarılan detaylara göre, bu sızıntının ardından birçok kullanıcı sistemin yeteneklerini öğrenmek için araştırmalara başladı. Yapılan keşiflerde aracın daha geniş bağlam pencerelerine, daha iyi kod yükleme yönetimine ve yerel bir masaüstü uygulamasına sahip olabileceği ortaya çıktı.

Şu an test aşamasında olan ve arka planda çalışmaları süren aracın, en geç 2026 yılının ikinci çeyreğinin sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak bundan önce, belirli kullanıcılar için halka açık bir beta sürümünün yayınlanabileceği de tahmin ediliyor.

