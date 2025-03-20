'Yakınlarıyla konuştum! Enteresan bulguya ulaştım' Gözaltındaki Ercan Saatçi ile ilgili WhatsApp detayını anlattı: 'İlginç nokta şu...'

İBB'ye yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında sanatçı Ercan Saatçi de vardı. Gazeteci Özlem Gürses, Ercan Saatçi'nin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak yakınlarıyla konuştuğunu belirtip "Enteresan bir bulguya ulaştım doğruysa eğer" dedi ve o ayrıntıyı açıkladı.

"ENTERESAN BİR BULGUYA ULAŞTIM"

Sözcü TV'de konuşan Özlem Gürses şu ifadeleri kullandı:

"Ercan Saatçi'nin yakınlarıyla konuştum yayından önce. Enteresan bir bulguya ulaştım doğruysa eğer... WhatsApp yazışmaları Ercan Saatçi'nin müzisyen, sanatçı Ercan Saatçi'nin, 6 aydır izleniyormuş ve oradaki bazı ekran görüntülerinden ve yazışmalardan kaynaklı olarak bazı bulgulara ulaşmış İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve o nedenle onu da bu dosyanın içerisine dahil etmişler. Konser ihaleleri ile ilişkin bazı yazışmalar olduğu iddia ediliyor bu yazışmaların.

"İLGİNÇ NOKTA ŞU..."

Buradaki ilginç nokta şu; WhatsApp yazışmaları da izlenebiliyor demek ki. En azından yani benim Ercan Saatçi'nin yakınlarından aldığım bilgi bu yönde. Teyide muhtaç mı bilemiyorum ama mümkün mü, sordum bir iki tane teknolojiden anlayan eşime dostuma, tabii mümkün dediler"