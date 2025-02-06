Yaklaşık 4 milyon insanı ilgilendiren YKS maratonu başladı! Üniversite sınavı için başvurular açıldı

Lise son sınıf ve mezunu öğrencilerinin büyük heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru işlemleri bugün itibarıyla başladı. Üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında başvurularını tamamlayarak sınav için ilk adımı atacaklar.

SINAV ÜCRETİ VE DETAYLARI:

Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılırken, başvurularını tamamlayan adayların sınav ücretini bankalara yatırarak başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor. YKS başvuru ücreti, her bir oturum için 450 TL olarak belirlendi. Ödemeler, belirtilen bankaların şubeleri, ATM’leri ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden de ödeme yapılması mümkün.

SON TARİH 3 MART

Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, sınav tarihinden önce resmi sınav giriş belgelerini alabilecek. Bu belgeler, adayların sınavın yapılacağı merkezlere giriş için önemli bir adım olacak. Öğrenciler sınav merkezine bu kağıtlar ile alınacak.

YKS'nin başvurularının başlamasıyla birlikte, öğrenciler için üniversiteye giden yolda heyecan doruğa çıktı. Unutmayın, başvuru süresi 3 Mart’a kadar devam edecek.