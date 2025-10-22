HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yaklaşık 60 yıldır bu mesleği yapıyor! Şaşırtan gerçeği ehliyetini yenilemek için gittiğinde öğrendi

Kastamonu'da yaklaşık 60 yıldır gözlükçülük yapan İsmail Kargılı, gözlük camlarını düzeltirken parmak izlerinin silindiğini ehliyetini yenilemek için gittiği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde parmak izi vermesi gerektiğinde öğrendi.

Yaklaşık 60 yıldır bu mesleği yapıyor! Şaşırtan gerçeği ehliyetini yenilemek için gittiğinde öğrendi

Kastamonu'da 1952 yılında dünyaya gelen Kargılı, şehrin o dönem tek gözlükçüsü olan ağabeyinin yanında 15 yaşında mesleğe başladı.

58 yıldır gözlükçülük yapan Kargılı, geçen yıl ehliyetini değiştirmek için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gittiğinde, parmak izi alınamayınca parmaklarının 8'inde iz kalmadığını öğrendi.

Gözlük camı kenarlarının el yordamıyla düzeltildiği dönemlerde parmak izlerini kaybettiğini anlayan Kargılı, ehliyetini yenilerken 10 parmak yerine sadece 2 küçük parmağıyla (serçe parmak) iz verebildi.

İsmail Kargılı, AA muhabirine, ağabeyi Cevat Kargılı'nın yanında 1967 yılında gözlükçülük yapmaya başladığını söyledi.

Daha sonra 1989 yılında kendi gözlükçü dükkanını açtığını belirten Kargılı, "O tarihte yaptırdığım dizaynı hiç değiştirmedim. Aynı dükkan dizaynıyla 36 yıldır Nasrullah Meydanı'ndaki bu dükkanda devam ediyorum. Bu dizayndan biz memnunuz, herkes de beğeniyor." dedi.

Yaklaşık 60 yıldır bu mesleği yapıyor! Şaşırtan gerçeği ehliyetini yenilemek için gittiğinde öğrendi 1

"İKİ PARMAK İZİMİ NET ALABİLDİ, DİĞERLERİ ÇIKMADI"

Parmak izinin silindiğini öğrenince şaşırdığını anlatan Kargılı, şunları kaydetti:

"Nüfus Müdürlüğü'nde ehliyetimi değiştirmek için gittiğimde parmak izi alıyorlar. Defalarca bastır, bastır, bastır, bir türlü parmak izinin 8 tanesi çıkmıyor, sadece 2 tanesi çıkıyor. 'Ne iş yapıyorsun?' diye sorunca 'Ben gözlükçüyüm.' dedim. 'Nasıl, parmak iziyle ne alakası var?' dediler. 'Biz camlarla temas ediyoruz akşama kadar, yıllarca el taşıyla gözlük yaptık.' dedim. İki tane parmak izimi net alabildi, diğerleri çıkmadı. Bu şekilde parmak izimin silindiğini fark ettim.

Sebebi, eskiden gözlük camları mineraldi, yani camdı. Organik mika cam yoktu. Kalıp kartondan kalıp kesiliyordu, çerçeveye alıştırılıyordu. O karton kalıba göre cam elmasla kesiliyordu, ondan sonra el pensiyle kırılıyordu. Kırılan gözlüğün kenarının balık sırtı v şeklinde tıraşlanması gerekiyordu. O el taşıyla yapılırdı. Gözlük camı yaparken sürtüle sürtüle zaman içinde parmakların izi silinmiş."

Kastamonu'nun ilk gözlükçüsü olan ağabeyinin hayatını kaybetmesinin ardından şu anda şehrin en eski gözlükçüsü sıfatıyla bu mesleği sürdürdüğünü belirten Kargılı, "Ölene kadar bu işi yapmayı düşünüyorum, çok seviyorum. Gözlükçülüğü sevmez olur muyum? Gözlükçülük dünyanın en iyi mesleklerinden bir tanesi çünkü insanları gördürüyorsun. Gördürmek, bir insan için büyük mutluluk. Göremeyen birisi şöyle gözlüğü takıp da 'Dünyalar varmış.' deyince ne kadar mutlu oluyorum. Onun için gördürme sanatıdır. Ben bu mesleği o kadar çok seviyorum ki kendi kendime bir slogan icat ettim ve hala o sloganı kullanıyorum. 'Gözleriniz bizim için çok değerlidir.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Doğru gözlük kullanımının çok önemli olduğunu vurgulayan Kargılı, güneş gözlüğü dahi olsa optikçiden alınması gerektiğini sözlerine ekledi.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman’da çatı katında korkutan yangınBatman’da çatı katında korkutan yangın
Ürünlü’de iki kaçak yapı yıkıldı!Ürünlü’de iki kaçak yapı yıkıldı!

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu parmak izi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.