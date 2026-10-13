Yalan makinesine bağlayıp işe almışlar! Dolandırıcılığın böylesi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Beyoğlu ve Şişli’deki merkezlerde ülkelere ve dillere göre ayrı masalar oluşturulduğu belirlendi. Şüphelilerin, aradıkları kişileri yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği, yatırılan paraların ise şebekenin kripto hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

5 BİN DOLAR MAAŞ VAADİ

Sosyal medya üzerinden 3 bin ila 5 bin dolar maaş vaadiyle işe alınan çalışanlara başlangıçta turizm danışmanlığı yapacaklarının söylendiği öne sürüldü.

'YALAN MAKİNESİ'NE BAĞLAMIŞLAR

Çalışanların telefonlarının girişte toplandığı, bilgi sızdırıp sızdırmadıklarını belirlemek amacıyla işe giriş ve ayrılış süreçlerinde "yalan makinesi" testine tabi tutuldukları aktarıldı.

Soruşturma dosyasında, Ukrayna’da şebekeden para çaldığı iddia edilen bir çalışanın öldürüldüğüne ilişkin ifade de yer aldı. Ancak ölüm olayının şebekeyle bağlantısı henüz netlik kazanmadı.

662 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda ise 97 kişi gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında 80 araç, 12 taşınmaz ve 20 milyon lira nakit dahil çeşitli malvarlıklarına el konuldu.

Para trafiğinin araştırıldığı soruşturmanın Europol ile koordinasyon içinde sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, yalan makinesine sokulan bazı şüphelilerin de test sonuçları da ortaya çıktı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır