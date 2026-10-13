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Yalan makinesine bağlayıp işe almışlar! Dolandırıcılığın böylesi...

İstanbul’da turizm ve danışmanlık şirketi adı altında kurulan çağrı merkezlerinden yurt dışındaki kişileri hedef aldığı belirtilen yatırım dolandırıcılığı ağına yönelik soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Milyonlarca lira değerinde mal varlıklarına el konulan soruşturmada 36 kişi tutuklandı. Dolandırıcı ağının, bilgi sızdırıp sızdırmadıklarını belirlemek amacıyla çalışanların işe giriş ve ayrılış süreçlerinde 'yalan makinesi' kullandıkları belirlendi.

Yalan makinesine bağlayıp işe almışlar! Dolandırıcılığın böylesi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Beyoğlu ve Şişli’deki merkezlerde ülkelere ve dillere göre ayrı masalar oluşturulduğu belirlendi. Şüphelilerin, aradıkları kişileri yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği, yatırılan paraların ise şebekenin kripto hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

5 BİN DOLAR MAAŞ VAADİ

Sosyal medya üzerinden 3 bin ila 5 bin dolar maaş vaadiyle işe alınan çalışanlara başlangıçta turizm danışmanlığı yapacaklarının söylendiği öne sürüldü.

Yalan makinesine bağlayıp işe almışlar! Dolandırıcılığın böylesi... 1

'YALAN MAKİNESİ'NE BAĞLAMIŞLAR

Çalışanların telefonlarının girişte toplandığı, bilgi sızdırıp sızdırmadıklarını belirlemek amacıyla işe giriş ve ayrılış süreçlerinde "yalan makinesi" testine tabi tutuldukları aktarıldı.

Yalan makinesine bağlayıp işe almışlar! Dolandırıcılığın böylesi... 2

Soruşturma dosyasında, Ukrayna’da şebekeden para çaldığı iddia edilen bir çalışanın öldürüldüğüne ilişkin ifade de yer aldı. Ancak ölüm olayının şebekeyle bağlantısı henüz netlik kazanmadı.

Yalan makinesine bağlayıp işe almışlar! Dolandırıcılığın böylesi... 3

662 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda ise 97 kişi gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı.

Yalan makinesine bağlayıp işe almışlar! Dolandırıcılığın böylesi... 4

Operasyonlar kapsamında 80 araç, 12 taşınmaz ve 20 milyon lira nakit dahil çeşitli malvarlıklarına el konuldu.

Yalan makinesine bağlayıp işe almışlar! Dolandırıcılığın böylesi... 5

Para trafiğinin araştırıldığı soruşturmanın Europol ile koordinasyon içinde sürdüğü belirtildi.

Yalan makinesine bağlayıp işe almışlar! Dolandırıcılığın böylesi... 6

Öte yandan, yalan makinesine sokulan bazı şüphelilerin de test sonuçları da ortaya çıktı.

Yalan makinesine bağlayıp işe almışlar! Dolandırıcılığın böylesi... 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul dolandırıcı
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