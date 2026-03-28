HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yalancı bahar bitiyor: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yaklaşık 5 derece düşecek. Başta İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere birçok ilde yağış beklenirken, bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldı.

Türkiye'de son günlerde etkili olan bahar havası yerini yeniden soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle büyük şehirlerde sağanak yağış etkili olacak.

6 GÜN SÜRECEK

Megakent İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede önümüzdeki 6 gün boyunca aralıklarla yağış beklenirken, bazı illerde sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte kısa süreli kış koşullarının yeniden hissedileceğini belirtiyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Çorum ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İç kesimlerde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

12 İLE SARI KOD

MGM 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarı yapılan iller arasında, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak yer aldı.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde:

  • Kırklareli 8/13 derece.
  • İstanbul 10/15 derece.
  • Denizli 10/14 derece.
  • İzmir 11/17 derece.
  • Adana 12/22 derece.
  • Ankara 4/17 derece.
  • Samsun 8/18 derece.
  • Erzurum 0/13 derece.
  • Malatya 4/18 derece.
  • Kars -14/-8 derece.
  • Diyarbakır 5/18 derece.
  • Gaziantep 8/16 derece.
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.