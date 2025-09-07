HABER

  2. HABER
  3. Teknoloji

Yalın internet nedir? Yalın internet ve ADSL arasındaki farklar nelerdir?

İnternet günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır. Kariyer, eğitim, sağlık ve finans gibi birçok işlemlerimiz için 7/24 internete ulaşabilmek artık gereklilik haline geldi. Günümüzde Wi-Fi ve mobil veriye ulaşmak ise oldukça kolaydır. "Yalın internet" kavramı da bu konuda merak edilen noktalardan biridir.

Doğukan Bayrak

İnternet hizmetine ulaşmak kadar şartları da önemlidir. İnternet sağlayıcıları tarafından kullanılabilirlik, fiyatlandırma, internet hızı, montaj işlemleri, hat stabilliği ve kullanıcı dostu olma gibi faktörler göz önünde bulundurulmaktadır. Yani internet sağlayıcıları arasındaki rekabet genel itibariyle kullanıcıların refah ve tatminiyle alakalıdır. Bu konuyla alakalı alınan "yalın internet" kararının yaygınlaşmasıyla önemli aşama kaydedilmiştir.

Yalın internet nedir?

Yalın internet kullanıcılarına sabit hat gerektirmeden sunulan internet hizmetidir. Kullanıcılar aldıkları hizmeti neticesinde faturalandırılır. Talepleri doğrultusunda kendi bütçe ve beklentilerine uygun tekliflerde bulunulur.

Yalın internet ve ADSL arasındaki farklar nedir?

Yalın internet hizmetinde sabit ev hattı ve numaralandırılması yoktur. Paketler konuşma paketi ve ücretlendirilmesi olmadan kullanıcılara sunulur. Sadece internet hizmeti sunulur. ADSL'de ise sabit telefon hattı gereklidir. Hat mevcut değilse ayriyetten hat döşeme ücreti ödenir. Kullanıcılara ev telefonu tanımlanır ve kullanılmasa dahi sabit telefon ücreti ödenir.

Yalın internette sadece internete ücret ödenir. İnternet hızına göre farklı fiyatlandırmalar sunulur. Firmalar "yalın erişim" fiyatlandırmasıyla ek ücret talep edebilir. ADSL'de ise sabit telefon ücretiyle internet ücretini birlikte ödersiniz. İkisini birden kullanıp kullanmamanız önemli değildir.

Yalın internet ve ADSL aynı altyapıyı kullanır. ADSL'in ulaşılabilir olduğu her yerde yalın internet de mevcuttur.

Yalın internet doğrudan bağlanılır ve direkt modem üzerinden kullanılır. Orijinal montaj servisleri genelde ücretsizdir. ADSL bağlantısında telefon ve internet hizmetini splitter isimli bir cihazla kullanmanız gerekir. Bu cihaz bağlantıların ayrılmasını sağlar. Bazı kullanıcılar tarafından ikisinin kullanım durumunda hat yoğunluğuna dair şikayetler mevcuttur.

Yalın internetin avantajları

  • Yalın internet ADSL'e oranla daha düşük ücrete tabiidir.
  • Yalın internet taşınma sırasında daha pratiktir. Sadece internet hattını transfer etmeniz yeterlidir.
  • Yalın internet ADSL'in DSL versiyonudur ve fiber internet değildir. Fiber internet kendi altyapısı ile gelmektedir. Fiber internetin altyapıları henüz yeterince yaygın değildir. Bu yüzden yalın internet kullanıcılar için popüler bir tercihtir.
Anahtar Kelimeler:
internet
