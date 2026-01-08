Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’nde bugün öğlen 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esma Bursalıoğlu’ndan bir süredir haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek için yaşlı kadının evine gitti. Eve giren yakınları, Bursalıoğlu’nu hareketsiz halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 91 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından, Esma Bursalıoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı