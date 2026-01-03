HABER

Yalnız yaşıyordu! 93 yaşındaki kadın, yangında hayatını kaybetti

Denizli’de sobadan kaynaklı çıkan yangında dumandan etkilenen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yangın, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi’nde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın son katında yalnız yaşayan Zehra Bursalı’nın (93) ikamet ettiği daireden dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdiği dairdeki ufak çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri dairede bulunan sobanın hemen yanında bulunan yatakta Zehra Bursalı’yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Zehra Bursalı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde sobadan kaynaklı ufak çaplı bir yangının çıktığı, Zehra Bursalı’nın da yoğun dumandan dolayı yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Zehra Bursalı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

