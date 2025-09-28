HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yalova Adliyesi önündeki cinayette 2 tutuklama

Bursa'da görülen cinayet davası için Yalova Adliyesi'ne tanık olarak ifade vermeye giden şahsı tabanca ile öldüren zanlı ve olaya karıştığı ileri sürülen kardeşi tutuklandı. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen amcası ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yalova Adliyesi önündeki cinayette 2 tutuklama

Alınan bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce öldürülen Abdurrahman Arslan'ın Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası için dün Yalova Adliyesi'ne tanık olarak ifade vermeye gelen Halis Turan (40) aracından bir eşyasını almak için otoparka doğru yürümeye başladı. Bu sırada adliye önünde bekleyen ve Bursa'da öldürülen şahsın yakını olduğu öğrenilen Ömer A. (31), Halis Turan'a tabancayla ateş etmeye başladı. Ömer A., husumetlisini son olarak kafasına ateş ederek öldürdü. Bu sırada mermilerden biri yoldan geçen E.K'nin (77) sol dizine isabet ederken, biri de adliyedeki bir odanın camından içeri girdi.

KATİL ZANLISI VE YANINDAKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yaralanan yaşlı adam ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan cinayet zanlısı ise polise doğru da ateş etti. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalan zanlı gözaltına alındı. Öte yandan olay günü katil zanlısı ile Yalova'ya gelen ve olay sonrası Bursa'ya kaçan şüphelinin kardeşi Z.A ve amcaları Ş.A gözaltına alındı.

Zanlılar Ömer A. ve kardeşi Z. A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Diğer şüpheli Ş.A ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Ömer A. ve kardeşi Z. A tutuklanırken Ş.A ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldüTekirdağ'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Hindistan’da miting sırasında izdiham: En az 38 ölüHindistan’da miting sırasında izdiham: En az 38 ölü

Anahtar Kelimeler:
cinayet Yalova Adliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.