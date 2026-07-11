Yalova Çınarcık'ta hissedilen gaz kokusunun kaynağı tanker çıktı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne Çınarcık ile Koruköy arasında yoğun gaz kokusu hissedildiği yönünde yapılan ihbarların ardından AFAD Arama ve Kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.

YALOVA'DA GAZ KOKUSU

Karada yapılan ilk incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Rüzgarın etkisiyle yayılan kokunun Çınarcık açıklarında demirli bulunan bir tankerden geldiğinin değerlendirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile koordineli şekilde denizde inceleme gerçekleştirildi.

SEBEBİ TANKER ÇIKTI

Yapılan kontrollerde gaz kokusunun kaynağının söz konusu tanker olduğu tespit edildi. Gemi yetkililerinden alınan bilgiye göre, geminin yük alımı öncesinde kargo tanklarında yürütülen "gazdan arındırma" işlemi kapsamında havalandırma yapıldığı, hissedilen kokunun da bu rutin işlemden kaynaklandığı bildirildi.

Yetkililer olayda çevre ve halk sağlığını tehdit eden herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır