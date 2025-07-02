Yalova'da 4 aracın karıştığı kaza kamerada: Yol kenarındaki işçi ölümden döndü

Kaza, Yalova - Çınarcık kara yolu Koru beldesi mevkisinde meydana geldi. Armutlu ilçesi istikametine giden kamyonet ara yoldan çıkan ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce yola çıkan hafif ticari araca sonrasında park halindeki başka bir kamyonete çaptı.

YOL KENARINDAKİ İŞÇİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle park halindeki kamyonet de önünde olan yine park halindeki kapalı kasa minibüse çarptı. Kaza sırasında yol kenarında çalışan 1 işçi ise park halindeki aracın kendisine çarpması sonucu metrelerce savruldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır