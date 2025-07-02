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Yalova'da 4 aracın karıştığı kaza kamerada: Yol kenarındaki işçi ölümden döndü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 aracın karıxtığı zincirleme kazada yol kenarındaki 1 işçi ölümden döndü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalova'da 4 aracın karıştığı kaza kamerada: Yol kenarındaki işçi ölümden döndü

Kaza, Yalova - Çınarcık kara yolu Koru beldesi mevkisinde meydana geldi. Armutlu ilçesi istikametine giden kamyonet ara yoldan çıkan ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce yola çıkan hafif ticari araca sonrasında park halindeki başka bir kamyonete çaptı.

Yalova da 4 aracın karıştığı kaza kamerada: Yol kenarındaki işçi ölümden döndü 1

YOL KENARINDAKİ İŞÇİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle park halindeki kamyonet de önünde olan yine park halindeki kapalı kasa minibüse çarptı. Kaza sırasında yol kenarında çalışan 1 işçi ise park halindeki aracın kendisine çarpması sonucu metrelerce savruldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yalova da 4 aracın karıştığı kaza kamerada: Yol kenarındaki işçi ölümden döndü 2

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova kaza
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