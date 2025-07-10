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Yalova'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu vatandaşlar kurtardı! Hayati tehlikesi sürüyor

Yalova'da girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı.

Yalova'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu vatandaşlar kurtardı! Hayati tehlikesi sürüyor
Begüm Özkaynak

Alınan bilgiye göre, Yalova'da çalışan babasının yanına annesiyle tatile gelen Y.K. (8), denize girdiği Akasya Plajı'nda boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar çocuğu denizden çıkartarak plaja getirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ambulansla Y.K.'yi kentteki özel bir hastaneye kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"10 GÜN ÖNCEDE BURADA BİR BOĞULMA VE CAN KAYBIMIZ OLDU MAALESEF"

Olay sırasında plajda bulunan Ayhan Akcan, "Kendisine burada ilk müdahale yapıldı. Kesinlikle belediye çalışanları değil sivil halk tarafından yapıldı. Ambulans zamanında geldi diyebilirim. 10 gün öncede burada bir boğulma ve can kaybımız oldu maalesef" dedi.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta Akasya Plajı'nda 6 yaşındaki Eyüp Hüseyin Yılmaz denizde boğularak hayatını kaybetmişti. Plajda can kurtaranın olmaması nedeniyle vatandaşlar sosyal medyada Yalova Belediyesi'ne tepki gösterdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova boğulma çocuk
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