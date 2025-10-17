HABER

Yalova'da İl Göç İdaresi'ne yönelik operasyonda 1 tutuklama

Yalova’da İl Göç İdaresi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı. Mahkeme, Emre K'nın tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde ’rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma’ suçlarından İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Çoşkun, müdürlük çalışanları Emre K., Mesut A. ve Gökhan D., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. gözaltına alınmıştı. Polisteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

Yalova da İl Göç İdaresi ne yönelik operasyonda 1 tutuklama 1

OPERASYONDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç, müdürlük çalışanları Emre K, Mesut A, tercüman Ahmed N, iş takipçisi Qahtan G. ve emlakçı Süleyman Sezer Y. tutuklanma, müdürlük çalışanı Gökhan D, tercüman Yahya G. ve esnaf Ali Basim Jawad B. adli kontrol kararı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme, Emre K'nın tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

