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Yalova'da miras kavgası cinayetle bitti: Ağabey kardeşine pusu kurdu!

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde korkunç cinayet yaşandı. Miras kavgası nedeniyle ağabey, kardeşini pompalı tüfekle öldürdü.

Yalova'da miras kavgası cinayetle bitti: Ağabey kardeşine pusu kurdu!

Alınan bilgiye göre, Esadiye köyünde 49 yaşındaki Muhammet Z, sabah saatlerinde aralarında miras nedeniyle husumet olan 45 yaşındaki kardeşi Hızır Z.'nin evinin önüne geldi. Ağabey, burada evinden işe gitmek için çıkan kardeşine bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Z. olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise bölgeden yaya olarak kaçtı.

Yalova da miras kavgası cinayetle bitti: Ağabey kardeşine pusu kurdu! 1

Cinayet mahalline gelen Yalova Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından Hızır Z.'nin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalova da miras kavgası cinayetle bitti: Ağabey kardeşine pusu kurdu! 2

Olayla ilgili soruşturma sürerken jandarma kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova da miras kavgası cinayetle bitti: Ağabey kardeşine pusu kurdu! 3

Öte yandan, hayatını kaybeden Hızır Z.'nin inşaat işleriyle uğraştığı, evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Yalova da miras kavgası cinayetle bitti: Ağabey kardeşine pusu kurdu! 4

Yalova da miras kavgası cinayetle bitti: Ağabey kardeşine pusu kurdu! 5

(İHA)

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