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  4. Yalova'da şebeke suyu köpüklenmişti: Tutuklanıp serbest bırakılan muhtar görevden alındı

Yalova'da şebeke suyu köpüklenmişti: Tutuklanıp serbest bırakılan muhtar görevden alındı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
22.03.2025 11:14
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Yalova'da 29 Ocak'ta, su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından tutuklanan daha sonra serbest bırakılan Kurtköy köyü muhtarının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Yalova'da şebeke suyu köpüklenmişti: Tutuklanıp serbest bırakılan muhtar görevden alındı

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan daha sonra yapılan itiraz üzerine serbest bırakılan Kurtköy Köyü Muhtarı Y.T'nin bakanlık oluruyla görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, muhtarlık görevini vekaleten yürütmek üzere birinci asil aza Ömer Bilgin'in Valilik tarafından görevlendirildiği aktarıldı.

YALOVADA-ICME-SUYUNDAKI-KOPUKLENME-SORU_622452_184338

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda 29 Ocak'ta köpüklenme oluşması nedeniyle kentte 24 saat su kesintisi yaşanmış, hatlarda yapılan temizliğin ardından yeniden su verilmeye başlanmıştı.

Şebeke suyuna dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kurtköy Köyü Muhtarı Y.T, muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A, G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı.

YALOVADA-ICME-SUYUNDAKI-KOPUKLENME-SORU_622450_184338

Zanlılardan muhtar Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A, "İçilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan tutuklanmış, diğer şüpheliler salıverilmişti.

İlerleyen süreçte sanık avukatlarının yaptığı başvuru üzerine dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

SUYA KÖPÜK ARTIRICI KARIŞTIRMIŞLAR

YALOVADA-ICME-SUYUNDAKI-KOPUKLENME-SORU_622449_184338

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda sudan alınan numune ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenirken, Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimizin su kaynağını besleyen Kadiköy/ Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak yapılan araştırmada dereye, suyun köpürmesine neden olan bir madde (genellikle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük artırıcı olarak kullanılan bir bileşik) atıldığı tespit edilmiştir” denildi.

(AA-DHA)

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