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Yalova'da uyuşturucu operasyonları! 2 zanlı tutuklandı

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonları! 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde ikamet eden şüphelilerin evlerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık ve Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Çınarcık'ta E.S. (46) ve U.K. (23), Çiftlikköy'de F.Ö. (49) ve F.Ö'nün (23) gözaltına alındı. İkametlerde arama yapan ekipler, 302 gram skunk, 40 gram sentetik uyuşturucu, 326 uyuşturucu hap, 118 gram sıvı sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ve 10 bin lira ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.K. ve F.Ö. tutuklandı, E.S. ve F.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Yalova uyuşturucu operasyonu
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