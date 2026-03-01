HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Yalova’da polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince risk-analiz sonucu kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda ve İstanbul ilinde yakalattırılan şahıslardan, toplam 242,75 gram çeşitli türlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 64 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 9 mm çapında tabanca, 1 şarjör ve 39 adet fişek ele geçirildi.
Konu ile ilgili 6 şahıs hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK Madde 188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı. 2 zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Altınözü’nde araç yangınıAltınözü’nde araç yangını

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.