Yalova’da anne kedi ve dört yavrusu sıkıştıkları yağmur suyu kanalından kurtarıldı

Bahçelievler Mahallesi Turan Koçal Caddesi üzerindeki yağmur suyu kanalı içinde doğum yapan anne kedi ve yavrularını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Ekiplerin yağmur suyu mazgalını kaldırdığı sırada, anne kedi kaçarak uzaklaştı. Dört yavru kedi ise kanallar arasındaki borunun içine girdi. Ekipler, hatta su basarak kanalın diğer ucundan yavru kedileri çıkarmayı başardı.

Olay yerinde bulunan bir kadın, itfaiye ekiplerine yardımcı olarak kedileri kurtarmak için canını dişine kattı. Hayvansever kadın yavrulardan birine suni teneffüs uyguladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 yavru kedi Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.

(İHA)