Yalova’da eski futbolcu deniz yüzeyinde ölü bulundu

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde denize giren 72 yaşındaki Metin Baş’ın su yüzeyinde cansız bedeni bulundu. Eski futbolcu olduğu öğrenilen Baş’ın kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor.

Esenköy Balıkçı Barınağı içinde denizde cansız halde erkek cesedini gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından cesedin 1952 doğumlu Metin Baş’a ait olduğu belirlendi.

Eski futbolcu olduğu öğrenilen Baş’ın cansız bedeni denizden çıkartılarak otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Baş’ın profesyonel futbol hayatında Eskişehirspor, Aydınspor, Altınordu, Didim Belediye ve Aydın Sanayi takımlarının formasını giydiği öğrenildi.

