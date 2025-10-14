HABER

Yalova’da İl Göç İdaresi’ne operasyon: 8 gözaltı

Yalova’da İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yönelik operasyonda İl Müdürü Salih Soner Ç.’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç., müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. gözaltına alındı. Müdürlük çalışanı Gökhan D.’nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre, müdürlük personelinin yabancı uyruklara uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları belirlendi. Personelin İl Göç İdaresi’nde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu ve kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için yabancılardan para istediği iddialar arasında.

(İHA)

Yalova
