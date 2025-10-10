HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yalova’da makaslar atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye ceza

Yalova’da makaslar atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Yalova’da makaslar atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye ceza

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık yolundan merkez istikametine doğru seyreden 77 plakalı otomobilin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde makas atarak ilerlediğini KGYS kameraları aracılığıyla tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, araç sürücüsünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-g maddesini ihlal ettiği belirlenerek 9 bin 267 lira trafik idari para cezası kesildi. Defalarca makas atan sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar ise başka bir aracın kamerası tarafından anbean görüntülendi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgürlük Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye dönüyorÖzgürlük Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye dönüyor
Sahte e-imza davasında tüm sanıklar tahliye edildi!Sahte e-imza davasında tüm sanıklar tahliye edildi!

Anahtar Kelimeler:
Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.