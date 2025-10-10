Yalova’da makaslar atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye ceza

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık yolundan merkez istikametine doğru seyreden 77 plakalı otomobilin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde makas atarak ilerlediğini KGYS kameraları aracılığıyla tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, araç sürücüsünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-g maddesini ihlal ettiği belirlenerek 9 bin 267 lira trafik idari para cezası kesildi. Defalarca makas atan sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar ise başka bir aracın kamerası tarafından anbean görüntülendi.

(İHA)