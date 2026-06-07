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Yalova’da sürücü yanan çöp kamyonunu itfaiyeye götürdü

Yalova’da seyir halindeki çöp kamyonunda çıkan yangını fark eden sürücü, soğukkanlı davranarak aracı doğrudan itfaiye götürdü.

Yalova’da sürücü yanan çöp kamyonunu itfaiyeye götürdü

Ekiplerin anında müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Belediyesi’ne ait çöp kamyonu içindeki atıklar arasında bulunan yanıcı bir maddenin etkisiyle seyir halindeyken araçta yangın çıktı. Atıkların bulunduğu bölümde dumanları fark eden sürücü, aracı Yalova İtfaiye Müdürlüğü’ne yönlendirdi.

Yalova’da sürücü yanan çöp kamyonunu itfaiyeye götürdü 1

İtfaiye birimine ulaşan araçta çıkan yangına ekipler tarafından anında müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan alevler söndürülürken, bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yalova’da sürücü yanan çöp kamyonunu itfaiyeye götürdü 2

Kaynak: İHA

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Yalova
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